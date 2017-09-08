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Plantronics’ten gürültü önleyen mikrofon tasarımlı teknoloji

08 Eylül 2017 Cuma 16:11
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Dünyaca ünlü kulaklık markası Plantronics’in, bluetooth kulaklık modeli Voyager 3200 serisi ile gürültü önleyici teknolojisiyle her ortamda size sadece dinlemek istediğiniz sesi sunuyor. Mobil kulaklıklara karşı tüm ön yargıları ortadan kaldıracak olan Voyager 3200 ile alışılmışın dışında ses deneyimine hazır olun.

Plantronics'ten gürültü önleyen mikrofon tasarımlı teknoloji
Plantronics son olarak piyasaya sürdüğü Voyager 3200 serisi ile akıllı tasarımı ve gürültü önleyici teknolojiyi bir araya getiriyor. İstediğiniz yerde ve istediğiniz zaman gürültüden uzak, en net ses kalitesiyle iletişim kurmanıza yardımcı olan kulaklık, farklı alternatifleriyle de mobil kulaklık pazarında ezber bozuyor. İşte, evde veya gündelik hayatta kulağınızdaki asistan olan Voyager 3200 serisi, farklı özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Voyager 3200 ve Voyager 3240 hassas ses ayarı ve güçlendirilmiş sinyal işlemcilerine sahip (DSPs) üçlü mikrofon tasarımı, arka plandaki istenmeyen seslerin görüşmelere karışmasını engelliyor. Seri aynı zamanda akıllı sensörlere sahip. Bu sensörler sayesinde telefona gelen çağrılar, kulaklığı kulağınıza taktığınız anda yanıtlanabiliyor. Bluetooth özelliği ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen Voyager 3200 serisi, NFC özelliğine sahip olan cihazlarla da kolayca eşleşebiliyor. Birinci sınıf bluetooth teknolojisi ile tasarlanan kulaklığın kapsama alanı 30 metreye kadar çıkabiliyor.

Plantronics Voyager 3200 ve Voyager 3240 modellerini diğer kulaklıklardan ayıran en önemli özellik ise tasarımında yatıyor. Tamamen ergonomik olarak üretilen kulaklıklar konfor testlerinden başarıyla geçerken 9 gramlık ağılıyla da kulaktaki varlığını hissettirmiyor.

Trafikte gelen çağrıları Plantronics ile yanıtlayın
Voyager 3200 özellikle trafikte seyir halinde olanların da büyük yardımcısı oluyor. Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak çok sayıda çevresel uyarıyı gözden kaçırmaya sebep olabiliyor. Hal böyle olunca trafik kazaları da beraberinde gelebiliyor. Plantronics Voyager 3200 serisi ile telefon görüşmelerinizi gerçekleştirirken sürüş sırasında yola odaklanabilirsiniz. Tek bir tuş ile Siri, Google Now gibi uygulamaları kolayca açabileceğiniz kulaklık ile telefonunuza dokunmanıza gerek kalmıyor.

Voyager 3200 Serisi isteğe bağlı olarak farklı paket seçenekleriyle satın alınabiliyor. Konuşma süresini 10 saate kadar uzatabilen taşınabilir bir şarj aparatı ile satın alabileceğiniz Voyager 3240, sık telefon görüşmesi yapanların imdadına koşuyor. 6 saate kadar konuşma süresi olan Voyager 3200’ün altı saate kadar konuşma süresi ve yedi gün dayanan bekleme modu özelliği de dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Plantronics SoundGuard® teknolojisine sahip Voyager 3200 serisi, duyma yetinizin zarar görmesini engellemek amacıyla beklenmedik yüksek seslere karşı koruma sağlıyor.

Plantronics Voyager 3200 satış fiyatı KDV Dahil 349 TL’dir.

Voyager 3240 satış fiyatı KDV Dahil 499 TL’dir.

Basın Bülteni
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