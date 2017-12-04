Plantronics’in yeni BackBeat FIT modelleriyle tanışın

Plantronics’in yeni sporcu kulaklık modelleri, kulaklarınızın pasını silmeye hazırlanıyor. Antrenmanı ne olursa olsun müzikle motive olanların tercih edeceği BackBeat FIT’in yeni kulaklık modelleri BackBeat FIT 305, BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505, müziği hareketinizin her anında kulağınıza taşıyor.

Özel örgü tasarımıyla dikkat çeken BackBeat FIT 305, her türlü antrenman için sağlam bir duruş kazanıyor. 15 gram ağırlığı ile gün boyu rahat bir şekilde müzik keyfinizi yaşayabileceğiniz kulaklık 10 metreye kadar bluetooth çekim alanı sunuyor. Tek şarjda 6 saatlik kullanım imkanı bulunan yeni model, 15 dakikalık kısa şarj süresiyle ise 1 saate kadar dinleme imkanına sahip.

Kafa üstü tercih edenlere BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505

Konforlu kullanımı kafa üstü kulaklıkta tercih edenlere BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505 ile seslenen Plantronics’in yeni kulaklıkları tek şarjda 18 saatlik kablosuz kullanılabiliyor. Harici kablosu sayesinde kesintisiz müzik dinleyebildiğiniz kulaklık, şarjı bittiğinde bile sizi müziksiz bırakmıyor. 10 metre çekim alanına sahip bluetoothlu kulaklıklar 2 farklı cihaza bağlanırken 8 farklı cihazla eşleşebiliyor. 6 aya kadar ‘deep sleep’ modu bulunan kulaklıklar pil ömrünü de koruyor. 40 mm sürücülere sahip kulaklıklar üzerinde bulunan mikrofon sayesinde çağrılara yanıt verebilirken, Siri, Google Now ve Cortana gibi kişisel asistanlara da erişim sağlanabiliyor. BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505 hafızalı köpük detayıyla da dış sesleri izole ediyor.

Her türlü spor aktivitesi için uyumlu kulaklıklar özellikle asgari düzeyde nem ve terlemeye karşı dayanıklı. P2i kaplama ile terlemeye karşı dayanıklı kulaklıklar, sporcular için özel olarak tasarlandı. Siyah/gri, lacivert/mavi, mercan rengi/açık gri, lime yeşili/açık gri gibi renk seçenekleri bulunan BackBeat FIT 305, IPx5 dereceli. (IPX5. En az 3 dakika boyunca düşük basınçlı su jeti spreyine karşı koruma)

Sporcu kulaklıklarına yeni modeller ekleyen Plantronics’in kafa üstü kulaklık modelleri BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 505’te P2i kaplama ile üretilerek tere karşı dayanıklılık kazanıyor. İki farklı renge sahip kafa üstü kulaklıklar teal mavisi ve siyah renklerde karşımıza çıkıyor.

Hepsiburada.com, D&R gibi mağazalarda bulabileceğiniz kulaklıklar;

BackBeat FIT 305; KDV dahil 449 TL

BackBeat FIT 505; KDV dahil 549 TL

BackBeat FIT 500; KDV dahil 549 TL’dir.

Plantronics Hakkında: Amerikalı kulaklık markası Plantronics, iletişim sektöründe ses teknolojileri çözümlerinin öncüsü olarak sektöründe global bir liderdir. Müşterilerinin en önemli gereksinimlerini destekleyen akıllı ve uyarlanabilir çözümler üretir. Dağınıklıktan uzak ortamlardan keyif alırken basit ve açık iletişim deneyimlemek ve kolaylaştırmak için ürün tasarlar. Çözümleri dünya çapında tüketiciler ve işletmeler tarafından kullanılır. Plantronics kulaklıklar, aktif gürültü engelleme özelliğiyle açık ofis ortamları için en uygun seçenektir. Fonksiyonel, ergonomik ve kaliteli kulaklıklar üreten Plantronics, stereo segmentinde kullanıcılarına birden fazla özellik sunuyor. Bağlantılı ve birleşik iletişim için tasarlanmış mükemmel taşınabilir kulaklıklar üreten Plantronics, müşteri hizmetleri ekosistemleri veri analitiği ve Bluetooth kulaklıklarına kadar ürünlerinin kullanıldığı her alanda, müşterilerine saygılı, geleceği için sürekli yenilikçi, yüksek kaliteli iletişim çözümleri sunuyoruz. Daha fazla bilgi için plantronics.com adresini ziyaret edin.

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