Plantronics ile oyun kulaklıklarında HD kalitede ses teknolojisi



Kişisel bilgisayarlarda kolaylıkla kullanılabilen RIG 515HD kulaklıklar, tasarımı, işlevselliği ve ses kalitesi bakımından bir oyuncunun istediği tüm özellikleri Taşıyor. Oyunlara konsantre olma konusunda kolaylık sağlayan kulaklık, yüksek ses destekli üç boyutlu Dolby 7.1 surround ses desteği sunuyor.



Oyunlarda kritik anlarda en ufak çıtırtıyı bile fark edebileceğiniz RIG 515HD, ayarlanabilir kafa bandı ile de uzun süreli kullanımlarda kulağı yormuyor. Ergonomik yapısı ise RIG 515 HD’yi tercih edilebilir kılan diğer özelliklerden biri. Piyasadaki çoğu kulaklıktan daha hafif bir yapıya sahip olan RIG 515 HD, hareketli mikrofonu ve sökülebilir kabloları da kulaklığın dikkat çeken özellikleri arasında.



Adeks, Hepsiburada.com, D&R, Vatan mağazalarınızda bulabileceğiniz RIG 515HD Lava satış fiyatı; 399 TL’dir.

Plantronics Hakkında:

1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda. Plantronics aynı zamanda 1969 yılında Ay’dan Dünya’ya ulaşan ilk kelimeleri Plantronics kulaklıklarıyla duyurdu. Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.

Plantronics’in oyun segmentinde geliştirdiği RIG 515 HD kulaklıklar, oyunculara HD kalitede ses keyfi sunuyor. RIG serisinin devamı niteliğindeki RIG 515HD, profesyonel oyunculardan amatör oyunculara kadar her oyunseverin rahatlıkla kullanabileceği bir model.