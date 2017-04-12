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Plantronics BackBeat Go3 ile kendinizi şımartın

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:45
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Plantronics, BackBeat Go3 modeliyle kablosuz kulaklıklara bakış açınızı değiştiriyor. Bluetooth özellikli birbirinden farklı kulaklık modeli bulunan Plantronics’in BackBeat Go3 modeli; pil ömrü, ergonomik yapısı ve ses kalitesiyle rakiplerinden sıyrılıyor. Hafif ve sportif bir tasarıma sahip BackBeat Go3’ü kulağınızdan çıkartmayacaksınız

Plantronics BackBeat Go3 ile kendinizi şımartın
 Bluetooth özellikli kablosuz kulaklıklarda dikkat edilen en önemli konuların başında pil ömrü, ses kalitesi ve bağlantı teknolojisi geliyor. Plantronics imzasıyla tüketiciyle buluşan BackBeat Go3, tercihini kablosuz kulaklıktan yana yapacak olanların tüm beklentisini karşılıyor. 

Evde, ofiste veya sporda rahatlıkla kullanabileceğiniz kulaklık, müzik dinlemenizin yanında çağrıları da yönetmenize imkan sunuyor. Üstün ses teknolojisi ile berrak bir müzik deneyimi yaşayacağınız BackBeat Go3’ün telefonunuza gelen çağrıları yönetme performansı da göz dolduruyor. Kulak içi kulaklık olarak tasarlanan BackBeat Go3, silikon kulakçıklarıyla çevredeki sesleri minimuma indiriyor. 

Üzerindeki açma kapama, çağrı yanıtlama gibi butonlarıyla müzikler arası geçiş yaparken çağrıları da yanıtlayabileceğiniz BackBeat Go3’ün esnek yapısı ise her ortamda rahat bir kullanım vaat ediyor. 19 gram ağırlığındaki kulaklık gün boyu boynunuzda asılı dursa bile size varlığını hissettirmiyor. Bu kadar hafif bir yapıda tasarlanan BackBeat Go3’ün dinleme süresi ise 6,5 saat. Kablosuz kulaklık tercihini BackBeat Go3’ten yana kullanmak isteyenler kulaklığı tek başına alabildiği gibi ekstra özel tasarlanmış şarj kılıfıyla da satın alabiliyor. Küçük boyutuyla hem kulaklığı muhafaza edebilen hem de şarj eden kılıf kulaklığın kullanılma süresini 13 saate kadar çıkartıyor. BackBeat Go3 spor yapanlara özel olarak P2i nano teknolojisi ile tasarlandı. Bu özellik sayesinde kulaklık ter ve neme karşı dayanıklılık kazanıyor. 

Hepsiburada, Turkcell, D&R mağazalarında bulabileceğiniz BackBeat Go3’ün satış fiyatı KDV dahil 449 TL’dir.
Şarj kılıfılı BackBeat Go3’ün satış fiyatı ise KDV dahil 549 TL’dir.

Plantronics Hakkında: 1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda.  Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.

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