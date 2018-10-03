Planlı şehirleşme için kentsel dönüşüm şart

Her yıl 8 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, planlı şehirleşme için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'sinin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Kaya, riskli binaların acilen yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Günümüzde artan nüfusla birlikte şehirleşmenin giderek attığını söyleyen Kaya, özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşme ve beraberinde gelen yapısal sorunların kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırılabileceğini belirtti. Ülkemizin güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyacı olduğunu bildiren Kaya, yapıların şehrin mimarisine uygun ve her türlü teknik altyapıya sahip olması gerektiğini ifade etti. Kaya, doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla dizayn edilen binaların, hem dünyanın geleceğine hem de tüketicilerin daha tasarruflu bir yaşam sürmesine katkı sağladığının altını çizdi.

Planlı ve bilinçli şehirleşme için kentsel dönüşümün büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, her yıl 8 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'sinin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Nimetullah Kaya, riskli binaların acilen yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Günümüzde hızla artan nüfusla birlikte şehirleşmenin de giderek arttığını söyleyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olan ülkemizde güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyaç var. Özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşme ve beraberinde gelen yapısal sorunları planlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırmak mümkün. Bu noktada önemli olan yenilenecek yapıları; şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlanmak.’’

Kentsel dönüşüm acilen hızlanmalı

Resmi verilere göre yaklaşık 20 milyonluk yapı stoğunun 7,5 milyonunun riskli durumda olduğunu hatırlatan Nimetullah Kaya, güvenilir yapılara ulaşmak için kentsel dönüşüm çalışmalarının acilen hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Konut alırken, binaların deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğinin sorgulanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, şu açıklamalarda bulundu; ‘’Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkili yolu toplumu depreme karşı bilinçlendirmek. Bu bilinç çerçevesinde güvenilir ve depreme dayanıklı bir ev sahibi olmak isteyenlerin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu noktada; projelerini yönetmeliklere uygun olarak ileri inşaat teknolojisi ve yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı ve referansları güçlü köklü inşaat firmalarını tercih etmek büyük avantaj sağlıyor.”

Çevreye dost sürdürülebilir yapılar oluşturulmalı

Küresel ısınmayla mücadeleye katkıda bulunmak için inşaat sektörüne önemli bir rol düştüğünü ifade eden Kaya, çevre hassasiyeti yüksek ve insana saygılı yapıların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Konut satın alacakların seçimlerini yaparken çevresel faktörleri de mutlaka göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Kaya, binaların çevreye olan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Akıllı telefon ya da tabletlerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen ve bu sayede enerjiyi verimli kullanan akıllı ev konsepti kurularak, yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi gibi su verimliliğine yönelik uygulamalar tercih edilebileceğini ifade eden Kaya, güneş enerjisinden yararlanılarak doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla dizayn edilen binaların, hem dünyanın geleceğine hem de tüketicilerin daha tasarruflu bir yaşam sürmesine katkı sağladığını anlattı.

