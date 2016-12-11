"PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MARİFETİ OLDUĞUNA HİÇ BİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK"

Başbakan Yıldırım, saldırıda şehit olan polis memurları için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından İstanbul ve Cerrahpaşa tıp fakülteleri ile Samatya'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

Başbakan Yıldırım'ın, hastanede tedavi gören yaralılarla görüştüğü ve durumları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

"Olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma başladı"

Ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, saldırıyla ilgili son durumun sorulması üzerine, dün gece Beşiktaş'ta çevik kuvvete yönelik bombalı saldırıda polislerin ve sivil vatandaşların hayatını kaybettiğini ve çok sayıda da yaralının olduğunu anımsattı.

Şu anda yaralıların tedavilerinin devam ettiğini belirten Yıldırım, olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma başladığını ve gözaltılar olduğunu kaydetti.

"Terörle hiçbir şeyin sonucu alınmaz"

Başbakan Yıldırım, şehitlerin yakınlarının kendilerine emanet olduğunu anlatarak, şunları aktardı:

"Onları ebediyete uğurlarken, Peygamber Efendimize komşu yaparken, bütün şehitlerimizin yakınlarının acılarını yürekten, 79 milyon olarak paylaşıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Terör çıkmaz bir sokaktır. Terörle hiçbir şeyin sonucu alınmaz. Terör sadece can yakar. Ama sonunda kendini de yok eder, tüketir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. Biz büyük bir milletiz. Çok büyük imtihanlardan geçtik. Bundan da başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Bir gazetecinin, "Saldırıyı yapan örgütün tespiti konusunda son bir gelişme var mı? PKK terör örgütü diyebilir miyiz artık?" sorusu üzerine de Yıldırım, "Bu konu tabii ki soruşturuluyor ama büyük bir ihtimalle, hemen hemen bölücü PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiçbir tereddüdümüz yok. Hangi örgütten gelirse gelsin, insanın canına, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kasteden bütün örgütler bizim için aynı derecede alçaktır, mücadele edilecek güruhlardır." cevabını verdi.

Anadolu Haber Ajansı