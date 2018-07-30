Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96158
ALTIN
191.883
DOLAR
4.8896
STERLİN
6.4147
EURO
5.7285

PKK'NIN GİREMEDİĞİ KIRGIZ KÖYÜNDEN TSK'YA 4 SUBAY

Van Erciş’e bağlı Kırgız Türkleri’nin yaşadığı ve PKK'nın giremediği korucu köyü Ulupamirli'den 4 genç, Kara Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

PKK'NIN GİREMEDİĞİ KIRGIZ KÖYÜNDEN TSK'YA 4 SUBAY

Van Erciş’e bağlı Kırgız Türkleri’nin yaşadığı ve PKK'nın giremediği korucu köyü Ulupamirli'den 4 genç, Kara Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:49
7640 Okunma
PKK'NIN GİREMEDİĞİ KIRGIZ KÖYÜNDEN TSK'YA 4 SUBAY

Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği etkin faaliyetler meyvelerini veriyor. Sınır içinde ve sınır ötesinde tüm unsurlarıyla terörü temizlemek için tüm gücüyle mücadele veren TSK'ya taze kan geldi.

PKK'nın yıllardır giremediği tek köy olan Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamirli köyünün Kırgız Türkleri, TSK'ya ilk kez Teğmen verdi.

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

PKK'NIN GİREMEDİĞİ KIRGIZ KÖYÜ
Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kırgız Türk’ü olan güvenlik korucularının yaşadığı Ulupamir köyü, Kara Harp Okulu’ndan mezun olarak TSK’ya katılan ilk subaylarının heyecanını yaşıyor. Teğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu’ndan mezun olan korucu çocukları İbrahim Ulu, Ramazan Erol, Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar, Türkiye’nin güvenliği için vatanın farklı bölgelerinde görev yapacak.PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

Babalarının, dedelerinin ve atalarının yaptığı koruculuk faaliyetini bir üst noktaya taşıyan teğmenler, artık sadece Ulupamirli'yi değil tüm Türkiye'nin asayişine katkı sağlayacak.

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

TERÖRLE MÜCADELENİN SEMBOLÜ
PKK'nın adeta korkulu rüyası olan Ulupamir terörle mücadelede sembol olmuş bir köy. Öyle ki 36 yılda 6 şehit veren Ulupamir'de korucular tıpkı atalarının yaptığı gibi at üstünde düşmana karşı mücadele veriyor, PKK'nın bölgeye sızmasına dahi izin vermiyor.

ensonhaber

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin otomotiv Grubu Wanxiang Temiz Enerjiye Yöneliyor
Çin otomotiv Grubu Wanxiang Temiz Enerjiye Yöneliyor
TÜROB üyeleri Wish More Hotel Istanbul’da buluştu
TÜROB üyeleri Wish More Hotel Istanbul’da buluştu
KASTAMONU ENTEGRE JAPONYA'DA YAPTIRDIĞI GEMİYİ İNDİRDİ
KASTAMONU ENTEGRE JAPONYA'DA YAPTIRDIĞI GEMİYİ İNDİRDİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim