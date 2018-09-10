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Pizza Lazza Franchise ile büyüyor…

Pizza Lazza Franchise ile büyüyor…

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:28
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Pizza Lazza Franchise ile büyüyor…

English Home, Memorial Sağlık Grubu, A101 marketleri, Eve Shop; gibi lider markalarıyla 7500’ün üstünde noktada, on binlerce kişilik istihdamla hizmet sunan Turgut Aydın Holding’in markası PizzaLazza, Türkiye’nin 1 numaralı %100 yerli pizza zinciri olmak adına emin adımlarla büyüyor. 
2014 yılında temelleri atılan marka Akyazı Sakarya’da kurulan ar-ge mutfağı ile bir yıllık ar-ge sürecinden sonra 2015 yılında Anadolu yakasında yaygınlaşmaya başlamıştır. 33 şubesi ile pizza severler ile buluşan markanın, şu an 9 adet franchisee bulunmaktadır.
120 m2 ‘de konseptini oluşturan Pizza Lazza, yatırımcıya, merkezden anahtar teslim proje konsepti ile franchise veren marka, Sultanbeyi’de bulunan üretim merkezi, en teknolojik ve üstün kaliteli ürünler, profesyonel tedarik süreci, lojistik, eğitim ve mimari proje ekibi ile hizmet veriyor. 

İtalyan Pizza ile Türk Karadeniz Pide kültürünü buluşturuyor…
Pizza Lazza Genel Müdürü Hasan Akyüz; markanın hizmet kalitesi ve lezzetleri ile fiyat politikası ile öne çıkacağını dile getirirken ^ Franchisee’larımız ile uzun vadeli birliktelik düşünüyoruz. İşinin başında olması bizim için çok önemli… Konsept minimum 100 m2 – maksimum 120 m2 aralığında restoranlardan oluşuyor, alışılmıştan daha büyük boy pizzaları hesaplı fiyatlara sunma hedefiyle yola çıkan Pizza Lazza’nın menüsünde başka hızlı servis pizzacılarda daha önce görmediğiniz lezzetler de var. Mesela İtalya’nın kapalı pizzası ‘Calzone’ ile Türk Karadeniz pide kültürünü birleştiren reçetesiyle sıcacık kapalı pizza olan Lazza’yı denemek gerek! Amerikan ‘Sub’ ve ‘Hogi’ sandviçlerini de enfes pizza hamuruyla yeniden yorumlayıp fırından çıkınca diri salata malzemesiyle canlandıran Hogi de bir diğer spesiyal lezzeti…^ Pizza Lazza yenilikçi, üstelik de gerçek dana eti içeren ürünleriyle helal sertifikaya sahip marka, yakın zamanda tüm Türkiye’de olacak… 
Eğitimden, gıda denetimine, pazarlamadan, bölge korumaya, kalite güvence departmanı ile tüm süreçler merkez denetiminde ve yönetiminde yapılıyor. Genellikle ağırlıklı olarak cadde dükkanlar tercih ediliyor. 
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Turgut Aydın Holding markası Pizza Lazza ,%100 yerli olarak, global markalar ile rekabet ediyor. 2019 yılına kadar franchise bedeli almayacak olan marka 2023 yılında 400 Şube’ye ulaşmayı hedefliyor. 
 

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