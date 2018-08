Pirelli ve Prada, America’s cup yelken yarışları için el ele verdi

Pirelli, Luna Rossa’nın 2021 yılında Yeni Zelanda’da gerçekleşecek America’s Cup yarışına katılmasıyla sonuçlanacak uzun vadeli bir projenin geliştirilmesine yönelik bir iş birliği oluşturulması amacıyla Luna Rossa Challenge ile bir sözleşme imzaladı.



Buna göre; Pirelli ve Prada, Luna Rosso’nun eş isim sponsorları olacak ve bu çerçevedeki planlarının detaylarını yakın zamanda düzenlenecek bir etkinlikte duyuracak. America’s Cup Yelken Yarışları, yelken yarışları tarihindeki en eski kupa olarak bu yıl 36. edisyonuyla gerçekleştirilecek ve dünyanın en ileri teknolojili teknelerinin katılımıyla yapılacak. Proje, 2018-2021 arasındaki dört yıllık dönemde iki markanın başrolde olacağı çeşitli yarış, etkinlik ve aktiviteleri kapsayacak. 2019 yılında America’s Cup Dünya Serisi’nin ilk iki yarışı Akdeniz’de gerçekleşecek. 2020’de ise üç Dünya Serisi Yelkenli Yarışları, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya’da düzenlenecek. Ocak 2021’de Auckland’da gerçekleşecek Prada Cup, Challenger seçkisi yelken yarışları ve ardından Mart 2021 tarihinde America’s Cup Yelken Yarışları’nın 36. edisyonu gerçekleşecek.



Bu mücadele, Luna Rossa’nın kupayı kazanmak için beşinci girişimi olacak. Takım, geçtiğimiz yıl yarışların kazananı Emirates Team New Zealand takımı ile mücadele edecek ve “Challenger of the Record” olarak rekor kırma denemesinde bulunacak.



Bertelli: “Pirelli’nin America’s Cup için ideal ortak olduğuna inanıyoruz”

Pirelli ile gerçekleştirilen iş birliği ve yarışlar hakkında bir değerlendirme yapan Luna Rossa Challenge Başkanı Patrizio Bertelli şunları söyledi:



“Pirelli’nin yeni America’s Cup Yelken Yarışları için ideal ortak olduğuna inanıyoruz. Spor dünyasında en yüksek teknoloji alanında yarım yüzyılı aşkın deneyimiyle, projemizin kalbinde önemli bir varlığı olacak. Bu anlamda Takım ile Pirelli arasında gerçek bir iş birliğinden olacağını söyleyebilirim.”



Pirelli CEO’su Marco Tronchetti Provera ise, “Pirelli olarak, bu projenin bir parçası olmayı seçtik, çünkü hem sportif hem de teknolojik açıdan bir mücadeleyi temsil ederken tüm dünyanın dikkatini İtalya’ya ve Pirelli’ye çekme olanağı sunuyor. Formula 1’in motor sporları dünyasındaki yeri gibi America’s Cup da muhteşem tarihi ve geleneği ile dünyanın en prestijli yelken yarışı konumunda bulunuyor. Temsil ettiği değerlerle, Pirelli’nin hayranlarına mükemmel uyan bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Böylece markamızın, geleneksel kanallar ve yeni dijital platformlar üzerinden dünya çapındaki müşterileriyle teknoloji alanındaki bilinirliğini pekiştirmesine ve imkan sağlıyor” dedi.