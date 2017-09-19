PIRELLI kışa hazırlanıyor

Premium ve Prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. satış ve pazarlama ekibi kış dönemine hazırlık ve kontrollü girebilmek için bir araya geldi. İstanbul’da yaklaşık 60 kişinin katıldığı etkinliğe ev sahipliğini Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. CEO’su Gian Paolo Gatti Comino yaptı.

Gün boyu süren etkinlikte Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş Pazarlama ve Satış Ekibi yeni kış lastiği yönetmeliği, Pirelli’nin kış dönemi için yeni ürün gamı ve markanın kış dönemi stratejileri gibi konular konuşuldu. 2017 yılı itibarı ile kış lastiklerinin binek otomobillere de zorunlu olması nedeniyle toplantının en önemli gündem maddesi olan yeni kış lastiği yönetmeliği hakkında satış ve pazarlama ekibine geniş bir bilgilendirme yapıldı.

Kış Lastiği Binek Otomobillere de Zorunlu Olacak

Yeni kış lastiği tebliğine göre Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasındaki kış lastiği kullanılması zorunlu olacak. 2012 yılından beri Türkiye’de uygulanan kış lastiği zorunluluğu şimdiye kadar sadece ticari araçları kapsıyordu. Bu yıl ilk kez yeni bir yasal düzenlemeyle birlikte binek araçları da dahil edildi; yani bütün özel otomobiller de dahil olmak üzere tüm özel motorlu araçlar bu kış itibarıyla zorunlu olarak kış lastiği kullanmaya başlayacak.

Öte yandan Türkiye’de kış lastiği pazarı yıllar içinde ciddi büyüklüklere ulaştı. Yenileme pazarının yaklaşık yüzde 40’ını kış lastikleri oluşturuyor. Avrupa’da Almanya Avusturya gibi pazarlarda bu oran yüzde 50 seviyelerinde. Yeni yönetmelik ile birlikte Türkiye pazarının da bu seviyelere yaklaşması bekleniyor.

Kontrolsüz Güç, Güç Değildir

Toplantının açılış konuşmasını yapan Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş CEO’su Gian Paolo Gatti Comino kış lastiği pazarında yaşanacak ani artışın etkilerine dikkat çekti: “Türkiye’de kış lastiği pazarı önemli bir yere sahip. Yenileme pazarının yüzde 40’ını kış lastikleri oluşturuyor. Avrupa’daki Almanya, Avusturya gibi pazarlardan çok da geride sayılmayız. Onlarda bu oran yüzde 50 seviyelerinde. Yeni regülasyon sonrasında kış lastiği pazarında ciddi bir büyüme bekliyoruz. Ancak bizim her zaman hatırlattığımız bir mottomuz var: “Kontrolsüz güç, güç değildir”. Bizim de bu süreci kontrol altında yönetmemiz büyük önem arz ediyor. Burada müşteri taleplerini tahmin etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yetkili satıcılarımızla birlikte yakın çalışmalar içerisindeyiz.

Toplantıda ayrıca premium ve yüksek performans odaklı tüketici lastikleri şirketi olmaya devam eden Pirelli’nin inovatif ürün teknolojileri Run Flat, Sealinside, PNCS ve kış dönemi için oluşturduğu ürün yelpazesi hakkında da satış ve pazarlama ekibi bilgilendirildi. Pirelli’nin kış lastiği konusunda oldukça geniş bir ürün gamı olduğuna dikkat çeken Gian Paolo Gatti Comino şöyle konuştu: “Pirelli olarak oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Pirelli’deki kış lastikleri çeşitlerini spor araçlar ve lüks sedanlar için tasarlanmış lastikler, şehir içi araçlar için tasarlanmış lastikler, ağır kış koşulları ve motor sporlarında kullanılan lastikler, SUV-4x4’ler için tasarlanmış lastikler ve hafif ticari araç kış lastikleri olarak ayırmak mümkün”.

PIRELLI KIŞ LASTİKLERİ

WINTER SOTTOZERO 3

Prestijli markaların orta ve büyük motora sahip otomobilleri için geliştirilen Sottozero 3, her türlü zorlu kış koşulunda üstün yol tutuşu ve güvenliği garanti etmesinin yanı sıra uzun lastik ömrü ile de dikkat çekiyor.

Fonksiyonları: Taban desenindeki üç boyutlu kanallar daha fazla karın tutulmasına olanak sağlıyor. Bunun sonucu olarak karlı zeminde yol tutuşunu arttırıyor. Aynı zamanda lastiğin yere temas alanının da genişletilmesi sayesinde de yol tutuşu arttırılmıştır.

Lastiğin mekanik, termal ve dinamik özelliklerini geliştiren özel polimerlerin kullanılması sayesinde, ıslak ve buzlu yüzeylerde yol tutuşunu arttıran yenilikçi bir bileşene sahiptir. Bu özellik otomobilin sürüş özelliğini de iyileştirmektedir. Lastik omuzları ise daha fazla su tahliyesi sağlaması için daha oval hale getirilmiştir.

WINTER 210-240-270 SOTTOZERO Serie 2

Seçkin spor ve lüks otomobiller için ideal çözüm. Performans, güvenlik ve çevreye saygı arasında en iyi uyum. RUN FLAT ölçüleri de bulunmaktadır. Sottozero Serie II yağışlı havalarda aracınızdan en iyi performansı elde etmenizi sağlar.

Fonksiyonları: Islak ve kuru yol koşullarında üstün yol tutuş ve sürüş hâkimiyeti sağlayan Pirelli Sottozero Serie II, açılı kanalları sayesinde artırılmış yanal tutunma ve düşük gürültüyü garanti eder. Çevresel kanalları sayesinde ise düşük suda kızaklanma riskine sahiptir ve çift blok sırasıyla desen kararlılığı sağlamaktadır.

WINTER SNOWCONTROL Serie 3

Karlı yollarda mükemmel çekiş ve fren performansı sağlar. Stabil yanal tutuşa sahiptir.

Fonksiyonları: Yeni kış lastikleri jenerasyonu, yepyeni bileşenleriyle ve yönlü taban deseni özelliğiyle dikkat çekiyor. Spesifik kanal geometrisiyle bloklar dikey ve bağımsız şekilde hareket edebiliyor. BMW’de orijinal ekipman olarak kullanılmaktadır.

SCORPION WINTER

Scorpion Winter modern SUV ve CUV araçlarına uygun olarak üst segment araçlar için dizayn edilmiştir. Sürücülere yüksek güvenlik sunarken; karlı, ıslak ve kuru zeminlerde dengeli ve kontrollü bir sürüşü garanti eder.

Fonksiyonları: Dişler yerdeki karı yakalar ve yönlü desen sayesinde lastik yüzeyinde tutar. Optimize edilmiş ve dengelenmiş fren performansına sahiptir.

PIRELLI HAFİF TİCARİ ARAÇ KIŞ LASTİKLERİ

CARRIER WINTER

Carrier winter, uzun kilometre performansı, ıslak ve karlı zeminde güvenlik ve düzenli aşınma özellikleriyle segmentinde iddialı bir pozisyona sahiptir.

Fonksiyonları: 3 geniş çevresel kanala ve açık omuz yapısına sahip yepyeni taban deseni ıslak zeminde üstün güvenlik sağlar.

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