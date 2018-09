PIRELLI, birleşmiş milletler yol güvenliği fonu’na katıldı

Pirelli, Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Fonu’na katılarak fona dahil olan ilk lastik şirketi oldu. Pirelli, aynı zamanda Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Üst Yöneticisi Filippo Bettini ile Danışma Kurulu’nda da yer alıyor. Pirelli, Connesso ve Cyber Car ile de iki yüksek teknolojili akıllı lastik ürününü güvenlik karmasına dahil ediyor. İtalyan lastik üreticisi Pirelli, Birleşmiş Milletler’in Yol Güvenliği Fonu’na katıldığını duyurdu. Pirelli, fona katılan ilk lastik şirketi olmanın yanı sıra 2018-2019 yılları için 600.000 $ katkıda bulunmayı taahhüt ederek fonun küresel yol güvenliğinde önemli etki çabalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirketin Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Üst Yöneticisi Filippo Bettini de fonun Danışma Kurulu’nda yer alacak.

Lider lastik üreticisi Pirelli, özellikle yenilikçi teknolojilerin uygulanmasıyla sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor. Böylece, şirket kendi misyonunun doğal bir tamamlayıcısı olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında kazalarda meydana gelen ölümleri 2020 yılı itibarıyla yarıya indirmeye katkıda bulunuyor.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Pirelli olarak, Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Küresel Yol Güvenliği Fonu’nu desteklemekten memnuniyet duyuyoruz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yol Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt tarafından böyle bir fırsat sunulduğunda hemen katılma kararı verdik. Yol güvenliği, Pirelli’nin en önem verdiği konuların başında geliyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve diğer uluslararası kurumlarla uzun zamandır iş birliği içinde çalışıyor ve pek çok ülkede bu konuda somut projeleri destekliyoruz. Ürünlerimizin teknolojik inovasyonuna ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bunun bir örneği olan ve bir süre önce lanse ettiğimiz akıllı lastikler, hem lastiğin durumunu izlemeyi sağlıyor hem de optimal performansı ve güvenliği garanti ediyor.”

Pirelli Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Üst Yöneticisi Filippo Bettini ise “Ürünlerimiz, aracın yolla temas eden tek parçası olduğu için tüm güvenlik sistemlerinin de temelini teşkil ediyor. Tarihimiz boyunca lastik güvenliğinin sürekli geliştirilmesine odaklandık. Şimdi de daha fazla izleme ve ekosistemle iletişim kabiliyeti getiren akıllı lastikler alanına adım atıyoruz. Bununla birlikte, bireysel çabalar her ne kadar çok önemli olsa dahi devlet kurumlarıyla, derneklerle, savunucu gruplarıyla işbirliği yapmanın dünya çapında yol kazalarının sayısını ciddi oranda düşürmekte kilit bir rolü olduğu açıkça görülüyor,” diye belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yol Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt konuyla igili, “Pirelli’nin Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Fonu’na katılma konusundaki önemli taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum. Bu konudaki farkındalık ve çabalar giderek artarken, acilen gereken kaynakları çoğaltmak amacıyla diğer bağışçılara da destek çağrısında bulunuyorum” dedi.

Pirelli akıllı teknoloji ürünlerini güvenlik karmasına dahil ediyor

Pirelli, Connesso ve Cyber Car olmak üzere iki yüksek teknolojili akıllı lastik ürünü ile lastikleri izlemeyi ve bilgi doğruluğunu yeni bir seviyeye taşıyor ve optimum lastik performansı da sağlıyor. Her iki ürün, lastik basıncı, ısısı ve aşınması gibi bilgileri gerçek zamanlı izleyen sensörlerin entegre edildiği lastikleri esas alıyor. Connesso, özel bir uygulama aracılığıyla sürücünün akıllı telefonuna bilgi gönderirken Cyber Car söz konusu olduğunda bilgiler doğrudan otomobilin elektronik sistemlerine iletiliyor. Uygulama, toplanan verilerin sürücü destek sistemleriyle doğrudan etkileşim kurmasını, böylece otomobilin işleviyle ilgili önemli bilgilerini ileterek performansı geliştirip sürüşün daha güvenli olmasını sağlıyor.

UNECE verilerine göre 1.500 $’lık yatırım ile 51.000 $’lık etki mümkün

Birleşmiş Milletler verilerine göre her yıl yaklaşık 1,25 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bunun yanı sıra yaklaşık 50 milyon insanın yaralanması da küresel ekonomiye 1,85 trilyon $ civarında bir maliyet getiriyor. Bu yıl başlarında kurulan Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Vakfı Fonu, etkili sonuçlar yaratmak için yeni kaynaklardan yararlanarak yol güvenliğini artırma çabalarına ivme kazandırmayı amaçlıyor. Fon, bu amaçla devletlerin kapasitesini kuvvetlendirmeye, yerel ve kentsel yönetimlerle birlikte yol güvenliği programları geliştirmeye ve uygulamaya odaklanacak. Bu doğrultuda düşük-orta gelir grubu ülkelere öncelik verecek. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Yol Güvenliği Vakfı Fonu’na katkıda bulunulacak her 1.500 $ ile bir hayatın kurtulabileceğini, on ciddi yaralanmanın engellenebileceğini ve yol güvenliği yatırımlarında 51.000 $’lık etki yaratılabileceğini öngörüyor.

Yol güvenliği Pirelli için sürdürülebilir gelişmenin temel taşlarından birini oluşturuyor. Şirketin aktif olarak desteklediği kurumlardan ikisi olan FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ve WBCSD (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi), yol güvenliği konusuna verdikleri önemle öne çıkıyor. Pirelli’nin destekçisi olduğu FIA’nın ACTION FOR ROAD SAFETY (YOL GÜVENLİĞİ İÇİN EYLEM) kampanyası, üst düzey savunuculuğu ve ayağı yere basan somut projeleri kapsıyor. Pirelli aynı zamanda WBCSD’nin Simplify (Sadeleştir) Projesinin katılımcısı olarak dünyanın farklı şehirlerinde sürdürülebilir ve güvenli mobilitenin geliştirilmesini destekliyor.