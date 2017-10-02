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PIRELLI bir ayda 110 yeni Homologasyon ile rekor kırdı

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:46
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Bu Homologasyonlar arasında Frankfurt Motor Show’un yıldızlarından Porsche Cayenne, Lamborghini Aventador s Roadster ve Mclaren 570s Spider da yer alıyor

PIRELLI bir ayda 110 yeni Homologasyon ile rekor kırdı
Ağustos, Pirelli için rekorlarla dolu bir ay oldu. Pirelli lastiklerinin toplam 110 yeni homologasyonu arasında kış koşulları için Scorpion Winter ve Sottozero ile maksimum performans için P Zero ve diğer yarış serisi P Zero Corsa yer aldı. Orta sınıf motor hacmine sahip otomobillere yönelik Cinturato ailesini de unutmamak gerek.
 
Frankfurt Motor Show’da tanıtımı yapılan yeni otomobiller arasında orijinal ekipman olarak Pirelli kullanan pek çok model yer aldı. Bunlardan ilki, Pirelli mühendislerinin maksimum performansı garanti etmek amacıyla ön ve arka için farklı ebatlı lastikler geliştirdiği ve lüks ‘grand touring’ kategorisinde standartları belirleyen yeni Bentley Continental GT oldu. Pirelli bir süre sonra bu ikonik İngiliz markası için 20 inç ve 21 inç lastiklerin yanı sıra 22 inçlik lastikler de sunacak.
 
Yine ‘grand touring’ sınıfındaki Audi RS5 Coupe ile birlikte Frankfurt Motor Show’da görücüye çıkan kardeşi RS4 Avant için de orijinal ekipman olarak Pirelli seçilmiş bulunuyor.
 
Frankfurt’ta lanse edilen ve orijinal ekipman olarak Pirelli’nin performansını ve güvenirliğini seçen yeni otomobiller listesi, gelecek kış sezonunda Scorpion Winter lastikleriyle de sunulacak olan yeni Porsche Cayenne ile devam ediyor.
 
Her zaman olduğu gibi, Lamborghini ve McLaren ürettikleri her otomobilde orijinal ekipman olarak Pirelli kullanmaya devam ediyorlar. Frankfurt’ta lanse edilen yeni Lamborghini Aventador S Roadster ve McLaren 570S Spider modelleri de bunlara dahil. Ağustos ayındaki 110 Pirelli homologasyonuna eklenen modeller arasında Audi A8, BMW X3 ve BMW 6 Series GT de yer alıyor.
 
Motor sporları dünyasındaki 110 yıllık geçmişiyle Pirelli, ayrıca Jaguar’ın da seçimi oldu. Markanın I-Pace modelinin yeni elektrikli yarış otomobili versiyonu Jaguar e-Trophy ile birlikte yol otomobili versiyonu için Pirelli tercih edildi.
 
Dünyanın en prestijli otomobil üreticilerinin tercih edilen lastiği olduğunu bir kez daha kanıtlayan Pirelli, ‘premium’ ve ‘prestij’ segmentlerindeki liderliğini vurgulamış oluyor. Bu değerlere ulaşmak zaman alıyor ve en az iki ila üç yıllık bir süreçte Pirelli mühendisleri otomobil üreticisindeki meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışarak belirli bir modele en uygun ve ideal ürünü geliştiriyorlar.
 
Markalı bir lastik işte böyle doğuyor ve otomobilin tam potansiyelini gösterebilmesinin tek yolu da bu şekilde mümkün oluyor. Pirelli’nin ‘perfect fit’ (mükemmel uyum) stratejisinin kalbinde de bu anlayış yatıyor. 

Basın Bülteni
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