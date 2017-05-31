Peyzaj işçilerinin dikkati yangının büyümesini önledi

BURSA (AA) - Bursa'da bir iş yerinde yaklaşık 7 saat sonra yeniden çıkan yangın gece peyzaj çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine müdahale edilerek söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında Serkan I'ya ait iki katlı ahşap ayakkabıcı dükkanında dün iftar vaktinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Aynı binada yaklaşık 7 saat sonra tekrar yangın çıktı. Belediye bünyesinde park ve bahçe peyzajında görevli işçiler sahur vakti yaklaşırken bu binadan yükselen dumanları fark edip itfaiyeye durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri bitişikteki binalara sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangına müdahale edilirken kaldırım taşlarının üstünde sahur yapan peyzaj işçileri ise daha sonra işlerine devam etti.

Anadolu Haber Ajansı