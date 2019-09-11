Peyman’dan "Çitliyo Kara Şimşek Acılı"!

Kuruyemiş ve kuru meyve sektörünün önde gelen şirketi Peyman, çekirdek severlerin gözdesi kara çekirdeği yepyeni lezzet ve aromalarla zenginleştirmeye devam ediyor. Ülkemizde dolgun, iri taneleri ve daha yoğun lezzetiyle çok sevilerek tüketilen kara çekirdeği, vazgeçilmez baharatımız acı ile harmanlayan Peyman, Çitliyo Kara Şimşek Acılı’yı çekirdek severlerin beğenisine sunuyor. Alışılmış çekirdek yeme deneyiminin dışında bir keyif vaat ederek, Türkiye’nin kısa sürede favorisi olan Çitliyo Kara Şimşek, Acılı çeşidiyle çekirdek çitleme keyfini tuzlu ve acının karşı konulamayacak lezzetiyle bir adım öteye taşıyor. Acının bağımlılık yaratan ve yeme isteğini artıran aromasıyla evde, sokakta, molalarda, maçlarda yeni alışkanlığımız olmaya aday olan Çitliyo Kara Şimşek Acılı, Türkiye’yi yeni nesil çekirdek deneyimiyle tanıştırıyor.

“Türkiye’nin ilk aromalı çekirdeği Peyman imzası taşıyor”

Peyman’ın, Türkiye’de çok sevilen ve tüketilen ay çekirdeğini ilk kez farklı tat ve aromalarla sunan marka olduğunu söyleyen Peyman Pazarlama Müdürü Ali Burak Aygül, Kara Şimşek Ailesi’nin de bu yaklaşımla büyüdüğünü belirterek, “Yenilikçilik ve katma değerli üretim, Peyman’ı sektörde diğer markalardan ayrıştırıyor. Yeni ürün geliştirme ve yeni tatlar arama süreçlerimizde tüketicilerimizin taleplerini doğru anlamak için bir dizi araştırma gerçekleştirdik. Araştırma sonuçları bize ülkemizin en sevdiği kuruyemiş olan ay çekirdeğinde farklı aromaların beklendiğini gösterdi. Biz de efsane çekirdeğimiz Kara Şimşek’i değişik tatlarla lezzetlendirdik ve çekirdek severlerle buluşturduk. Pazar dinamiklerini değiştiren Kara Şimşek, alışılmış çekirdek deneyiminin dışında bir keyif vaat etmesiyle tüketicilerimizin favorisi oldu. Çekirdek severler tarafından çok beğenilen ve satış oranıyla da açık ara önde giden Kara Şimşek Ailesini yeni üyelerle büyütmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Türkiye Kara Şimşek Ailesi’ni çok sevdi”

“Ay çekirdeğinin, tüm Türkiye’nin bir nevi ortak kültürü ve tadı olduğunu söyleyen Aygül, “Bu değerleri ve çocukluğumuzun tadını yaşatan özellikleriyle kara çekirdek çok seviliyor. Kara çekirdeğin en kaliteli ve lezzetli halini sunan Çitliyo Kara Şimşek, Peyman olarak toplam çekirdek hacmimizin yüzde 60’ını oluşturuyor. Kara Şimşek ailesinin Tuzlu, Tuzsuz ve Acılı çeşitleriyle, çekirdek severlerin çitleme deneyimini yeni lezzetlerle keyfe dönüştürmeye ve çekirdek pazarında katma değer yaratma iddiamızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.