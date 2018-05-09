Peyman, çiftçi eğitimlerine devam ediyor

Peyman, sağlıklı ve katma değerli üretim hedefiyle 2017 yılında başladığı sözleşmeli tarım uygulamalarına çiftçi eğitimleriyle devam ediyor. Nisan ayında Osmaniye’de yer fıstığı, Konya’da kabak çekirdeği yetiştiriciliği eğitimleri gerçekleştiren Peyman; yıl boyunca Ordu, Kütahya, Aksaray, Gaziantep olmak üzere toplam 4 ilde daha eğitimler düzenleyecek. Verilecek eğitimlere ilişkin ürünler ve teknikler, her bölgeye ve tarım alanına göre değişecek.



Peyman’ın sözleşmeli tarım uygulamalarını bilinçli ve sistemli olarak yürüten ilk şirket olduğunu vurgulayan Peyman CEO’su Oğuz Yükselir, “Ülkemiz, farklı coğrafi özelliklere ve iklim tiplerine sahip olduğu için, hammadde açısından zengin bir ülke. Türkiye’de, çok farklı ürünlerin yetişmesine uygun, bereketli topraklar bulunuyor. Türkiye’de ekilebilir, verimli tarımsal alanların genişletilmesine kaynak ayrılması, sektörün gelişimi açısından çok önemli. Tarımda üretimin önemine inanan bir şirket olarak, ekim alanlarının değeri konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesini ilk adım olarak görüyoruz. Sözleşmeli tarımla, tedarikçi-çiftçi-Peyman arasında güçlü ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturuyoruz. Sağlıklı ve izlenebilir üretimi destekleyerek, global pazar standartlarında üretim yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde, ürün tedariğimizin tonaj olarak yüzde 50’sini sözleşmeli yapabilmeyi ve yaklaşık 9 bin tonunu da sözleşmeli tarım üretimine ayırmayı planlıyoruz” dedi.



Sözleşmeli tarım çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim seminerleriyle, üreticiyi tarım konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yükselir, “Doğru tarım uygulamalarıyla toprağın en verimli şekilde kullanılmasını, ekim ve hasat süreçlerinin uzun yıllara dayandırılmasını ve tarımda yüksek rekoltelere ulaşılmasını destekliyoruz. Türkiye, dünya için önemli bir hammadde hazinesi konumunda. Tarım alanına yapılacak yatırımlar ve destekle ülkemizin yüksek kalitede ve miktarda hammadde için önemli bir üretim alanı olduğunu tüm dünyaya gösterebiliriz. Sözleşmeli tarım alanındaki çalışmalarımıza kadın çiftçilerimizi özellikle davet ediyoruz.Kadınların çözüm üretme yeteneği ve çalışkanlığıyla bilinçli tarım uygulamalarında önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Peyman eğitimlerinde, çiftçilere doğru tarım teknikleri konularında, alanında uzman kişiler tarafından bilgiler veriliyor. Çiftçilere karşılaştıkları sorunlar için çözüm önerileri aktarılıyor. Eğitimler sonunda çiftçilere sertifikaları takdim ediliyor.