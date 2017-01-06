Peugeot 3008DKR 2017 Dakar’da fırtına gibi esiyor

2017 Dakar ekipleri 4. Etabı da geride bırakarak Bolivya’ya ulaşmayı başardı. Yeni bir araç olan Peugeot 3008DKR ile yarışan Peugeot Total Team’in dört ekibi de Paraguay’dan Arjantin’e uzanan 2017 Dakar’ın ilk etabına kontrollü başlamıştı. Her etapta daha da hızlanan Peugeot Total Team’in ekipleri Peugeot hayranlarının yüzünü güldüremeye devam ediyor.

Paraguay ile Arjantin arasında koşulan ilk etabı ilk 12 sırada tamamlayan Peugeot Total Team ekipleri, 2. Etap sonunda ilk 11’de yer alırken efsane Fransız Sebastien Loeb liderliği ele geçirdi. Temposunu arttıran Peugeot Total Team’in dört ekibi 3. Etap sonunda ilk 7 sırada yer almayı başardı. Sebastien Loeb liderliğini korurken bir diğer efsane pilot Carlos Sainz 2., Stephane Peterhansel ise 3. olurken bisikletçi geçmişine sahip olan ve ilk kez bir ralli otomobiline oturan Cyril DESPRES- David CASTERA ikilisi ise 7. Sırada yer aldılar. Hız kesmeyen Peugeot Total Team ekipleri 4. Etap sonunda da hayranlarının yüzünü güldürmeye devam etti.

Peugeot Total Team takımın 4 ekibinden üçü 4. Etap sonunda ilk dörde girerken bir ara liderliği ele geçiren deneyimli pilot Carlos Sainz etabın bitimine 5 km kala yarış dışı kaldı ve finiş görmedi. 2017 Dakar’ın 4. Etabını Cyril Despres-David Castera ikilisi 1. Sırada geride bırakırken iki eski bisikletçi ilk kez bir ralli otomobili ile zafere ulaşmış oldu. Stephane Peterhansel-J-P. Cottret ikilisi 4. Etabı 2. Sırada tamamlarken efsane Fransız pilot Sebastien Loeb ve takım arkadaşı Daniel Elena ise 4. Sırada yer aldılar.

4.Etap sıralaması

1. Cyril DESPRES (FR) / David CASTERA (FR), PEUGEOT 3008DKR, 11h33m16s

2. Stéphane PETERHANSEL (FR) / J-P. COTTRET (FR), PEUGEOT 3008DKR, +4m8s

3. Mikko HIRVONEN (FIN) / Michel PERIN (FR), Mini, +5m4s

4. Sébastien LOEB (FRA) / Daniel ELENA (MON), PEUGEOT 3008DKR, +6m48s

5. Nani ROMA (ESP) / Alex HARO BRACO (ESP), Toyota Hi-Lux, +10m30s

Bruno Farmin

“Cyril Despres-David Castera ikilisi bugün mükemmel bir performans sergilediler ve ödüllerini de aldılar. Dakar’a ilk kez dört tekerlekli bir araçla katılan ikili en hızlı etap zamanına imza attı. Bu başarı onları liderliğe de taşıdı. Dakar’ın 2 haftalık uzun bir serüven olduğunun bilincindeyiz. Bu gerçeği hiçbir zaman akılımızdan çıkarmadık. Son iki gündür izlemiş olduğumuz tiyatronun devam etme olasılığı yüksek. Ne demek istediğimi anlamak için bugün Carlos, Stephane ve Sebastien’in durumuna bakmak yeterli. Mücadele henüz birmiş değil. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Cyril Despres (Peugeot 3008DKR n° 307)

4.Etap: 1. / Genel: 1.

“Etabın ilk bölümü oldukça zorlayıcıydı. Görüşü kısıtlayan yoğun ağaç ve çalılar vardı. David navigasyon tarafından mükemmel bir iş çıkardı ve hata yapmadı. Günün büyük bölümünü Carlos’un arkasında geçirdik. Açık söylemek gerekirse bu işimizi kolaylaştırdı. Bizim için gayet iyi bir gündü. Memnunuz. 2,5 yıl boyunca dört tekerlekli bir araç kullandıktan sonra böyle bir başarı elde etmek memnuniyet verici.”

Stéphane Peterhansel (Peugeot 3008DKR n° 300)

4.Etap: 4. / Genel: 2.

"Kum tepeleri çok yoğun değildi ve fazla sorun olmadı. Ancak tam daha akıcı ve bunula birlikte daha hızlı bölüme geçerken biraz zaman kaybettik. Doğru rotaya dönmeye çalışırken bir çukura düştük ve direksiyon sistemiyle ön tekerleğe zarar verdik. Aslında son derece basit bir navigasyon hatasıydı, ancak bize oldukça pahalıya mal oldu. Yarış henüz bitmiş değil. Tamam lider değiliz, ama liderlikten çok da uzak değiliz. Üstelik daha gidilecek çok yol var.”

Sébastien Loeb (Peugeot 3008DKR n° 309)

4.Etap: 5. / Genel: 4.

“Çok zor gün oldu ve bittiği için çok mutluyum. Cyril’in günün en hızlısı olması hoş bir sürpriz oldu. Bu sabah arkamızdaydı. Bugün yaşadığımız sorunlar ona avantaj sağladı. Toplamda yarım saat kadarını park halinde geçirmiş olmalıyız. Daniel araç durduğunda navigasyonla harika işler çıkardı. Tekrar harekete geçmek üzere sistem sıfırlaması yaptım, ancak tekrar durduk. Arka kapağı çıkararak onarmaya çalıştık. Tekrar hareket etmeyi başardık. Aslında çok fazla zaman kaybetmedik, ama yine de hayal kırıklığına uğradık. Yine de çok fazla geride sayılmayız.”