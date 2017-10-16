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Petrol Ofisi’nde Selim Şiper Dönemi Başladı

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:37
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Enerji sektörünün duayen isimlerinden Selim Şiper, Türkiye akaryakıt ve madeni yağ sektörünün lideri Petrol Ofisi’nde göreve başladı. Selim Şiper, Petrol Ofisi’nde CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini, bugün (16 Ekim 2017) itibari ile üstlendi.

Petrol Ofisi'nde Selim Şiper Dönemi Başladı
 Türkiye'de akaryakıt ve madeni yağ sektöründe lider konumdaki PO’nun ticari faaliyetleri; 1.700'ü aşkın akaryakıt istasyonu ile en büyük perakende istasyon ağını, 1 milyon metreküpü aşan toplam depolama kapasitesiyle en büyük akaryakıt depolama ve lojistik işletmesini kapsıyor.

Türkiye’nin en büyük ikinci özel sektör şirketi (*) konumundaki Petrol Ofisi’nin üst yönetimini üstlenen enerji ve otomotiv yakıtlarındaki tecrübesi ve başarıları ile sektörün duayen ismi Selim Şiper, “PO, pazar lideri ve halihazırda bu liderliğe yakışır nitelikler taşıyor. PO’nun önümüzdeki dönemi; bu değerli niteliklerin daha da belirginleştiği, aralarına katılacak yeniliklerle daha da zenginleştiği bir süreç olacak. PO, istikrarlı ve sağlıklı bir yapı ile hem nitelik hem de nicelik olarak daha da güçlenecek, daha da büyüyecek. Önümüzdeki dönem PO’nun odağında ‘müşteri’ olacak” açıklamasında bulundu.
Selim Şiper, 1984 yılında başladığı kariyerine başladığı Unilever’de Unisel Genel Müdürü ve Unilever Yönetim Kurulu Üyesi iken 1999 yılında Türkiye enerji sektörünün köklü kuruluşu İpragaz’da CEO’luk ve SHV Energy Yönetim Kurulu Üyeliği ile Asya, Doğa Avrupa Bölge Direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Basın Bülteni
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