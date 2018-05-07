Petrol Ofisi, Ankara’da 2 günde 10 istasyon açtı

Başkentte 2 ve 3 Mayıs’ta gerçekleştirilen açılış törenlerine, Petrol Ofisi’nden CEO Selim Şiper’in yanı sıra Perakende Direktörü Yiğit Meral, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Mehmet Abbasoğlu ve CMO Beril Alakoç da katıldılar.



Karada, denizde ve havacılıkta hizmet veriyor, Altyapısı ile devasa kamu projelerini destekliyor

Açılışlarda konuşan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, Petrol Ofisi’nin 1941 yılında Türkiye’nin milli kaynaklarıyla kurulmuş ve halen bugün büyüklüğü ve verdiği hizmetlerle ülkemizin en büyük milli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Petrol Ofisi, Türkiye’nin en büyük ikinci şirketi; akaryakıt sektörü ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarının lideri. Mevcut depolama ve terminal tesisleri ile Petrol Ofisi, Türkiye’nin bu alandaki altyapısının büyük bir bölümünü tek başına bünyesinde barındırıyor. Bu güçlü altyapımızın avantajlarını ülkemizin hizmetine sunuyor ve 3. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu gibi birçok önemli projeye katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin havalimanlarında uçakların, ülkemizin tüm denizlerinde ise gemilerin yakıt ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Alanında Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en gelişmiş teknoloji merkezi POTEM’e de ev sahipliği yapan Derince’deki madeni yağ fabrikamızda ürettiğimiz 350’nin üzerinde ürün ile ülkemizin bu konudaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’mizde yaygın 1.720 istasyonumuz, taşrada tarımı destekleyen 1.450 adet köy pompamız ile ülkemizin her noktasında hizmet veriyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.



Açılışı gerçekleştirilen her istasyonun Petrol Ofisi’nin bu hizmet zincirine eklenen yeni birer halka olduğunu belirten Selim Şiper, “İki günde Başkentimizde 10 istasyon açıyoruz. Diğer bir deyişle Petrol Ofisi’nin üstün nitelikli ürün ve hizmetleri, 10 yeni noktada daha halkımızla buluşmaya başlayacak” dedi.



“Petrol Ofisi özünü hep korudu”

Petrol Ofisi’nin, vefalı bir marka olduğuna da vurgu yapan CEO Selim Şiper, “Petrol Ofisi milli imkânlarla bir kamu şirketi olarak kurulmuş ve 2000 yılı itibari ile de özelleşmiştir. Ancak özünü hep korumuştur. Kendisini yaratan ve bugünlere taşıyan ülkesini, devletini ve halkını hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Sağladığı üstün nitelikli ürünler ve hizmetlerle, yarattığı ekonomi ve istihdamla, ödediği vergiler ile ülkemizin büyümesini, gelişimini desteklemeye, değer yaratmaya, Türkiye’yi yarınlara taşımaya devam edecektir” şeklinde konuştu.



Açılan İstasyonların Petrol Ofisi olarak yaratılan bu önemli değeri, sağladığı katkıyı daha da yaygınlaştıracağını, büyüteceğini de belirten Selim Şiper, “Yeni istasyonlarımızın, ülkemize, bayilerimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



İki günde 10 yeni istasyon açılışı

Yeni Mahalle’de Batı Sitesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki (Kandaşoğlu Petrol), Yeni Batı Mahallesi, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulvarı üzerindeki (Asran Petrol), Kardelen Mahallesi 1940 Caddesi üzerindeki (Tuğra Petrol) ile Sincan’da İstasyon Mahallesi, Ayaş Caddesi üzerindeki (Mertsan Petrol) Petrol Ofisi istasyonları, 2 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.



Gölbaşı Yağlıpınar’daki (Yeni Enes Petrol), Şafak Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki (Oğultürk Göl Petrol) İncek Mahallesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı üzerindeki (Odak Petrol) ile Mamak’ta Şehit Cengiz Topel Mahallesi Ziya Oralay Caddesi üzerindeki (Söğüt Petrol) ve Etimesgut’ta Erler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki (Üstün Petrol), Bağlıca Mahallesi Etimesgut Bulvarı üzerindeki (Üstün Petrol) Petrol Ofisi istasyonları ise 3 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen törenlerle hizmete açıldı.