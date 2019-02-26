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PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, zirai kullanımda oyunun kuralını değiştiren yerli ve milli tarım lastiği PT-TRAC’ı Türkiye ve Fransa’da tanıttı.

PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, zirai kullanımda oyunun kuralını değiştiren yerli ve milli tarım lastiği PT-TRAC’ı Türkiye ve Fransa’da tanıttı.

26 Şubat 2019 Salı 14:58
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PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ

Yeni nesil CupWheel teknolojisini kullanan PT-TRAC, yükün yüzeye eşit dağıtılmasıyla, en yüksek değerdeki çekiş oranını, en düşük düzeyde toprak sıkıştırma ile birlikte sağlayabilen sıradışı bir traktör lastiği. PT-TRAC, bu özellikleriyle yüksek performans, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu oranları sunarken, toprağa en düşük düzeyde zarar verilmesini de sağlıyor.

PETLAS’ın inovasyon stratejisinin temelinde, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını öngörme ve karşılama kararlılığının yattığını vurgulayan PETLAS Genel Müdürü Yahya Ertem, “Zirai alanda devrim niteliğinde bir yenilik olan ve oyunun kuralını değiştiren tarım lastiği olarak nitelendirdiğimiz PT-TRAC, böyle bir ürün. Tanıtımını 2019 yılı Şubat ayında, Türkiye ve Fransa’da eşzamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz PT– TRAC, kaymayı azaltıp, sürükleme kuvvetini artırıyor; traktörün gücünü maksimum oranda toprağa aktarıyor. Performans ve yakıt tasarrufunun yanı sıra, sürüş yumuşaklığı ve konforunda da artış sağlıyor” dedi.

Dünya Tarımının Gözdesi Olmaya Aday

Türk sermayesi, mühendisliği ve emeği ile üretilen PT-TRAC’in, sunduğu sıra dışı özelliklerle dünya tarımının yeni gözdesi olmaya aday olduğunu belirten Yahya Ertem, “Bu çok özel ürünü, 7-10 Şubat tarihlerinde İzmir’de düzenlenen AgroExpo Tarım Fuarı’nda ilk kez tüketiciyle buluşturduk. Şu sıralarda 24-28 Şubat 2019 tarihleri arasında da Paris’te düzenlenen ve zirai donatımda en büyük küresel buluşmalardan biri olarak gösterilen SIMA-Paris Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda ülkemizi temsil ediyoruz.” şeklinde konuştu ve “Müşterilerimize en son teknolojilerin faydalarını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir parçası olarak, ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam ediyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 26.02.2019 17:00
Anahtar Kelimeler:
PetlasPT-TRAC
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