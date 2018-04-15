PETLAS OTOMOBİL SPORLARINA DESTEĞİNİ BÜYÜTÜYOR

İzmit Körfez Yarış Pisti’nde yarış otomobillerinin yarış parkurunun üzerinden geçişi için gerekli köprünün yapımını da üstlenen Petlas, spora desteğini kalıcı bir eserle pekiştirdi. TOSFED ve Petlas arasında imzalanan sözleşme kapsamında ‘Petlas Köprüsü’ adıyla hizmet verecek köprünün resmi açılışı, 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen Şampiyonlar Şampiyonası etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Çalışma kapsamında ayrıca, pist girişinde bulunan yaya köprüsünün üstü kapatıldı ve köprüye giydirme uygulaması yapıldı.

Petlas’ın Türkiye’nin yanı sıra dünya çapında 100’ü aşkın ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada aranılan bir marka olarak büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, “Türkiye’nin yerli sermaye gücü olarak, 80 farklı desen ve 2500 farklı ebatta ürettiğimiz üstün nitelikli lastiklerimizle, ülkemizde ve ihracat pazarlarımızda güçlü konumumuzu her gün daha da geliştiriyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada büyük bir heyecanla izlenen otomobil sporları, küresel markalar için önemli bir vitrin olduğu kadar, otomotiv endüstrisinde gelişiminin de itici güçleri arasındadır. Otomobil sporlarındaki varlığımız ve TOSFED iş birliğimiz, marka algımıza katkı yaparken; parkurlarda elde ettiğimiz deneyimi, Türkiye’de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımız için tüketicilerimize faydaya dönüştürüyoruz” dedi.

Petlas ayrıca, otomobil sporlarında en hızlıyı belirleyen geleneksel etkinlik ‘Şampiyonlar Şampiyonası’ yarışına desteğini bu yıl da sürdürdü.AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Şampiyonlar Şampiyonası’na Opel Corsa OPC yarış otomobillerde kullanılan ve yüksek hız, güvenlik ve sürüş keyfini bir arada sunan Petlas Velox Sport PT741 ultra yüksek performans lastikleriyle destek verdi. Velox Sport PT741, yol tutuşlarda kusursuz direksiyon hakimiyeti ve denge sağlayarak güvenlikten ödün vermeksizin hızı mümkün kılıyor. Estetik sırt deseni ile yarış pistinde kolaylık sağlayan özel lastik, ıslak/kuru zemin ve virajlardaki tehlike riskini de minimize etmesi ile dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Şampiyonası’nda ilk kez geçtiğimiz yıl boy gösteren Petlas, otomobil sporlarına ilk katılımında, lastiklerinin performansıyla yarışmacılardan tam not almıştı. Sponsorluğun yanı sıra Petlas, 2017 Anneler Günü’nde, şampiyon sürücüleri anneleri ile birlikte yarıştırarak çektiği reklam filmiyle de büyük beğeni toplamıştı.