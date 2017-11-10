PETKİM’İN REKORLARI DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin petrokimya devi Petkim, rekorlara imza atmaya devam ediyor. 2017 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını açıklayan Petkim, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 169 artırarak 372 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artarak 424 milyon TL olarak gerçekleşti. Petkim’in net satışları da geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 83’lük artışla 969 milyon TL’den 1.8 milyar TL’ye çıktı.

Üretim ve iç satışlardaki başarıyı ihracata da taşıyan Petkim, geçen yılın tamamında ulaşılan ihracat rakamını dokuz ayda aştı. Söz konusu dönemde ihracat yüzde 66 artışla 544 milyon dolar oldu. Dokuz aylık dönemde şirketin kapasite kullanım oranı yüzde 96 olarak gerçekleşti. Naftanın işlendiği, Petkim’in diğer fabrikalarına hammadde tedarik eden ve amiral gemisi olarak adlandırılan Etilen Fabrikası’nda üretim kapasitesi yüzde 100’ü buldu.

Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olarak Petkim’in yarım asrı aşkın köklü bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Güçlü ve deneyimli kadrolarımızla ulaştığımız tarihi rekor niteliğindeki iş sonuçlarımızla Türkiye ekonomisine, üstün nitelikli petrokimya ürünlerimizle ise onlarca sektörün gelişimine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.





Başarılı sonuçlar yatırımcının Petkim’e olan ilgisini artırdı

Yüksek üretim performansına ulaşan Petkim’de piyasa koşullarının en iyi şekilde değerlendirildiğini, bunun sonucu olarak da kâr maksimizasyonu ile rekor kârlılığa ulaştıklarını ifade eden Anar Mammadov, şöyle konuştu; “Fabrikalarımızdaki üretim kapasitemiz yüzde 96 seviyesinde gerçekleşti. Naftanın işlendiği ve diğer fabrikalarımıza hammadde tedarik eden amiral gemimiz Etilen Fabrikamızda ise üretim kapasitemiz yüzde 100 düzeyinde sürüyor. Bu güçlü üretimimizi, yine güçlü ihracat ve net satışımızla taçlandırdık. Petrokimya piyasasındaki olumlu koşullardan en üst seviyede faydalanarak güçlü üretim ve satış performansımızla bu yüksek kârlılığı yakaladık. Dokuz aylık dönemde 544 milyon dolara ulaşan ihracatımız, geçen yılın bir yıllık değerlerini yakalamış durumda. Peş peşe açıkladığımız güçlü finansal sonuçlar Petkim’e olan güveni ve yatırımcı ilgisini artırarak bizlere yurtdışında yüksek tutarlı ve uzun vadeli tahvil gerçekleştirme fırsatı sunuyor. 27.10.2017 tarihinde 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracımıza ilişkin planımızı kamuoyu ile paylaştık. Nitekim son yıllardaki bu güçlü finansal performansımızın, yatırımcılarımızın hissemize olan güvenini pekiştirdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. 7 Kasım 2017 itibarıyla, BIST100’de yılbaşından bu yana yüzde 44 artış kaydedilirken hisselerimizin fiyatı ikiye katlandı. Bu artış, yatırımcılarımızın Petkim’e olan güveninin en önemli ve somut göstergelerinden biri.”

Anar Mammadov, Petkim’in ulaştığı başarıların temelinde, kâr ve varlık kullanım maksimizasyonunun yanı sıra kesintisiz olarak sürdürülen optimizasyon çalışmalarıyla yakalanan verimlilik ve değer artışının bulunduğunu söyledi. Sürdürülebilir başarı ve tutarlı yönetimsel süreçlerin Petkim’de yarattığı sinerjinin finansal sonuçlara son derece güçlü bir biçimde yansıdığına dikkat çeken Mammadov sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizleri bu sürece taşıyan ‘Petkim Benim’ programının başarımızda stratejik payı bulunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da piyasa koşullarına proaktif ve hızlı adapte olan dinamik yapımız ve kâr maksimizasyonunda sağladığımız fark yaratan başarılarımızla Türkiye ekonomisi ve hissedarlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz. ‘Petkim Benim’ programımızı sahiplenen deneyimli ve başarılı insan kaynağımızla ulaştığımız bu güçlü başarılar için Petkim ailesinin tüm üyelerine içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Basın Bülteni