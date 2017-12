Perakende Sektörüne ‘Yapay Zekâ’ Kattı Keiretsu Forum Türkiye’den 1.4 Milyon TL Kaptı!

Her ölçekteki gıda perakendecisinin online olmasını sağlayan ve bunu da veri madenciliği, kişiselleştirme ve yapay zekâ ile birleştirmeyi hedefleyen Marketyo, Keiretsu Forum Türkiye’den 1.4 milyon TL yatırım aldı. Marketyo, aldığı yatırım ile yurtdışına açılmayı hedefliyor. Keiretsu Forum Türkiye, Marketyo yatırımı ile birlikte 25 girişime 37.4 milyon TL’lik yatırım miktarına ulaştı.

Üç kıtada 50 şubesi ve 2.500’ün üzerinde lisanslı yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek yatırımcı ağına sahip olan Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, 25’inci yatırımını perakende sektörü oyuncularına yönelik geliştirilen teknoloji girişimi Marketyo’ya yaptı.



Her ölçekteki gıda perakendecisinin online olmasını sağlayan ve bunu da veri madenciliği, kişiselleştirme ve yapay zeka ile birleştirerek gerçekleştirmeyi hedefleyen teknoloji girişimi Marketyo, Keiretsu Forum Türkiye’den 1.4 milyon TL yatırım aldı. Yatırım turuna Keiretsu Forum üyelerinden ve Esor Investment’in ortaklarından Şevki Kuyulu katıldı. Marketyo, büyük zincirleri herhangi bir yazılımcı/arka ofis personeli çalıştırmalarına gerek olmadan, ERP sistemlerine tam entegre olarak; web ve mobilde kendi markalarıyla online ticarete taşırken, ölçeği daha küçük marketleri ise “Marketyo Platformu”nda konumlandırıyor. Marketyo markalara ise kişiselleştirilmiş iletişim için aracılık ediyor.



Yurtdışı pazarları da akıllandıracak!

Marketyo Türkiye’de ve Avrupa’da şu ana kadar 20.000’e yakın kullanıcıya onbinlerce kez alışveriş deneyimi yaşattı. Marketyo, Keiretsu Forum Türkiye’den aldığı yatırımı, Türkiye ve Avrupa’da yayılma, Amerika’da ise pazara giriş için kullanmaya, bunların yanı sıra veri madenciliği, yapay zeka ve IOT teknolojilerini de geliştirmeye ayıracak. Marketyo, Özer Fırat, Önder Fırat ve Gökçer Gökdal’ın önderliğinde hayata geçirilen bir proje. Kurucu ortaklardan Özer Fırat, Keiretsu Forum’dan aldıkları ‘akıllı yatırım’ın etkisiyle Marketyo’yu alanında ilk akla gelen markalardan birisi yapmak istediklerini söyledi.



25 girişime 37.4 milyon TL yatırım

Bir diğer Kurucu Ortak Önder Fırat ise gıda perakendeciliğini teknolojiyle bütünleştiren, omni-channel yapıya dönüştürebilen ve her türlü hizmeti sağlayan bir firma olma yolunda ilerlediklerini, bu yolda yatırımın Keiretsu kanalıyla olmasının da kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu dile getirdi. Son Kurucu Üye Gökçer Gökdal da “Keiretsu Forum’dan aldığımız bu yatırımla hem çok değerli bir partner hem de yerelde yakaladığımız başarıyı global ölçekte yayma fırsatına sahip olduk. Marketyo’nun 3 yıl içerisinde perakende e-ticareti alanında dünyadaki en kapsamlı, bilinir ve yaygın firma olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu. 2012 yılından beri Türkiye’de melek yatırımlarına devam eden Keiretsu Forum Türkiye, Marketyo yatırımı ile birlikte 25 girişime, 37.4 milyon TL’lik yatırım yapmış oldu.