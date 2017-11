Perakende Günleri’17’nin İkinci Gününde ‘Başkanlar Çözüm Yollarını Tartıştı’

Perakende sektörünün geleceğine yön veren konu ve konuklarıyla sektörün en önemli buluşması olan Perakende Günleri, 17 yıldır olduğu gibi bu yıl da sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. İkinci gün açılış konuşmasını gerçekleştiren Soysal Kurucusu Suat Soysal Perakende Günleri’nin sektöre kazandırdıklarından bahsetti.



İkinci gününün ilk konuşmacısı olan Özay Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Merter Özay, ‘Hukuk Perakendenin Hızına Yetişebiliyor mu?’ başlıklı oturumda hukukun perakendenin hızına yetişmekte zorlandığını belirterek şunları söyledi: “Perakende ile hukuku yan yana koyduğunuzda hızlı bir tablo çıkıyor. Ciro hedefleri, lojistik konuları çok hızlı gelişiyor ve hukuk bu hıza yetişmekte zorlanıyor. Hukukçular olarak alanımızla ilgili perakendenin gösterdiği dinamizmi biz de göstermeliyiz. Gerçek anlamda alanında uzman kişilerle çalışmak önem kazanıyor” dedi. Rekabet ve Kira hukukun önümüzdeki yıl önem kazanacağını düşündüğünü paylaşan Özay; “Yeni dönemde yeni hukuk dalları ortaya çıkacak. Örneğin bilişim hukuku önem kazanacak. Şirket hukukçularının değil şirket profesyonellerinin de kendilerini eğitmesi önemli. Bu nedenle tüm perakendecileri sektörel derneklere üye olmaya davet ediyorum” yorumlarında bulundu.



Sektörün bugününü değerlendiren ve yaşadığı zorluklara dikkat çeken Vakko CEO’su Jaklin Güner, ‘Yaşadığımız Zorluklar ve Çözümleri’ başlıklı oturumda konuştu. Perakendenin herkese dokunan bir sektör olduğunun altını çizen Güner sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bulunduğumuz sektörün hem ekonomik hem de sosyal gelişime katkısı var. Amacımız her zaman müşterilerimizi mutlu etmek. Bu bakımdan bulunduğumuz sektör çok önemli ve her geçen gün büyüyor. Ancak son dönemde metrekare başına satışlar geçtiğimiz döneme göre hızlı büyümüyor. Özellikle 2016 TÜFE’nin yüzde 8,5 olduğu bir ortamda metrekareye düşen satışlar Türk Lirası bazında yüzde 4,4 artmış. Yani aslına baktığınızda reel olarak büyümüyoruz. Bu tip durumlarda giderleri kontrol altına almak çok önemli... Tüm bu tabloya ek olarak Türkiye’de perakende sektörünün önünün çok açık olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Diğer yandan eğitimli kadın istihdamın artması da sektörün çok daha verimli bir şekilde büyümesi anlamına geliyor” dedi.



Tüm perakende sektörünün merakla beklediği ‘Başkanlar Çözüm Yollarını Tartışıyor’ başlıklı oturum büyük ilgi gördü. AYD Başkanı Hulusi Belgü ve BMD Başkanı Sinan Öncel’in katıldığı oturumda sektörün tüm sorunları masaya yatırıldı.



BMD Başkanı Sinan Öncel şunları kaydetti: “Ekonomimizi şu döviz baskısından kurtaralım istiyoruz. Bu konuda herkese ‘gelin dövizle fiyatlandırmayı sorgulayın ve TL olarak mal ve hizmetlerin fiyatlandırmasını tercih edin’ diyoruz. Diğer yandan entelektüel birikimimizi, pazarlama kabiliyetimizi, yaratıcılığımızı, iş geliştirmeye ve en önemlisi Türkiye’yi bir alışveriş cenneti haline getirmeye odaklanmalıyız. Döviz, kira gibi konuları tarihe gömmeliyiz. Peki bunu nasıl yaparız? Çözüm önerimiz: Hepimizin, tüm markaların kontratlarında bir kira ciro oranı var. Bu oranları biz artırmaya razıyız ancak bir üst sınır koyalım. Sözleşmeler dolar veya avro olarak kalsın ancak ek bir madde koyup, ‘kira-ciro oranı bu rakamı geçemez’ diyelim. Bunu uygulayanlar var ve bunu genele, tüm sektöre yayıp bu konuyu kökünden çözüme ulaştıralım. Sadece AVM özelinde konuşmuyorum. Cadde mağazacılığı için de aynı durum söz konusu... Şu dönem bizim omuz omuza verme zamanımız...”



Kur dalgalanmalarının organize perakende sektörünü tüm paydaşlarıyla etkilediğinin altını çizen AYD Başkanı Hulusi Belgü; “Maalesef sektör şu anda yüzde 50’ye 50 bölünmüş durumda… Bu noktada bir de yabancı ya da yerli yatırımcı ayrımına gitmek büyük bir hata olur. Çünkü ülkemizdeki 55 milyar dolarlık AVM yatırımının 17 milyar dolarlık kısmını yabancı yatırımcıların yatırımları oluşturuyor. Bu işleri birer birer çözmek zorundayız. Biz Türk Lirasına geçmek için bir adım atarak Bankalar Birliği’ni ziyarete gittik. Artık kiracımız perakendeci TL ödemek istiyor. Bankalar Birliği ile yaptığımız görüşme sonrasında da tek çözüm olarak future option konusu gündeme geldi. Federasyonda da paylaştığım 4-5 başkanla birlikte konuştuğumuz bir öneri bu. Faizde bu baskı olduğu sürece döviz artacak enflasyon olacak. Buna karşı önceden bir önlem almalıyız. Ek olarak yine Bankalar Birliği ile bir seminer düzenledik. Perakendeci arkadaşlarımızdan çok az katılım olduğu için bunu anlatma, ifade etme imkanını bulamadık. Biz somut bir öneri ile karşınıza çıkıyoruz. Tüm bu sorunları aşmamızın tek yolu beraberce, devletimizi ve bankalarımızı da işin içine dahil ederek hareket etmek” yorumlarında bulundu.



Dünyanın sosyal içerikli haberler sağlayan ilk medya ajansı Storyful’un Kurucu ve Yöneticisi Mark Little, ilham verici konuşmasıyla mevcut işlerimizi start-up çevikliği ve heyecanıyla geliştirmeyi, yeni işlere adım atmayı anlattı. Little: “Ben bugün hepimizin hemfikir olacağı bir şeyden bahsedeceğim ve bu fikre alışmamız lazım… Bir şekilde bakış açımızı değiştirmeliyiz ve inovasyona start-up mantalitesi ile yaklaşmalıyız. Evet dünya değişiyor ve iyileşiyor. Ancak bu değişim hepimiz için korkutucu olabiliyor. Peki bu korkuyu nasıl aşacağız? Samuel Beckett’ın bir oyununda bir cümle var: ‘Hep denedin hep yenildin, olsun yine dene, yine yenil, daha iyi yenil’. Çünkü bu korkuyu aşmanın en iyi yolu başarısızlığı kucaklamak. İşte her şeyin değişim olduğu bir çağda ancak bu şekilde ilerleyebiliriz” dedi.





SOYSAL HAKKINDA





SOYSAL 33 yıllık deneyimiyle, perakende ve ilgili sektörlere hizmet veren bir çözüm merkezidir. İstanbul ve Londra ofislerinin yanı sıra, uluslararası uzman kuruluşlarla iş birliği içinde; danışmanlık hizmetleri, Soysal Perakende Okulu, Meçhul Müşteri Uygulaması® ve mağaza denetimleri, Görsel Mağazacılık, Perakende Günleri, Perakende Liderler Konferansı, yurtdışı açılım hizmetleri ve yayınları kapsıyor.





SOYSAL, kurucusu Suat Soysal’ın “yaşamın içinden gelen, bugünü yakalayıp geleceğe ulaştıran, yalın ve etkili çözümler” ilkesiyle çalışıyor.

