PEPSİCO TÜRKİYE’DE YENİ ATAMA

PepsiCo Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonuna şirkette uzun yıllardır insan kaynakları alanında görev yapan Cristina Meson getirildi. Haziran ayı itibarıyla göreve atanan Meson, 15 seneye yaklaşan PepsiCo kariyerine şirketin Meksika ofisinde başladı.

Monterrey ve Meksiko şehirlerinde Kurumsal Gelişim Direktörlüğü görevini yürüten Meson, daha sonra Kıdemli Yetenek Yönetimi Direktörlüğü pozisyonunu üstlendi. 2011-2014 yıllarında PepsiCo’nun Londra ofisine geçen Meson, burada Avrupa bölgesinden sorumlu Kültür ve Bağlılık Kıdemli Direktörü görevini yürüttü. Londra’da ve Barselona’da şirketin farklı departmanlarından sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü olarak kariyerine devam eden Meson, Mayıs ayında PepsiCo Türkiye bünyesine katıldı.

Monterrey Teknoloji Enstitüsü Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Meson, İspanyolca ve İngilizce biliyor.