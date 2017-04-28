PepsiCo ilk çeyrekte mali hedeflerine ulaştı

PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Indra Nooyi, "Kuzey Amerika gıda ve içecek sektöründeki ticari koşulların getirdiği zorluklara ve gelişmekte olan ülkelerde süregelen dalgalanmaya karşın, ilk çeyrekte satış hacmindeki büyümeyle birlikte ciro artışı elde etmeyi başardık. İlk çeyrek finansal sonuçlarımız beklentilerimizle aynı doğrultuda gerçekleşti ve 2017 mali hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.





İlerleyen dönemde 10 milyar dolar nakit akışı bekleniyor

2017 planlarıyla uyumlu olacak şekilde şirket, en az yüzde 3 organik ciro büyümesi ile birlikte, faaliyetlerinden kaynaklanan yaklaşık 10 milyar dolarlık nakit akışı ve 5,09 dolarlık esas hisse başı geliri bekliyor.





PepsiCo Hakkında:

PepsiCo ürünleri, dünyanın dört bir yanındaki 200’den fazla ülke ve bölgede, tüketicilerimiz tarafından günde bir milyar kez, beğeniyle tüketiliyor. PepsiCo; Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola, Quaker ve Tropicana şirketlerinin sunduğunu yiyecek ve içecek portföyü ile 2016 yılında yaklaşık 63 milyar dolar değerinde net gelir elde etti. PepsiCo’nun geniş yiyecek ve içecek ürün portföyü, her biri yıllık 1 milyar doları aşan perakende satışına sahip 22 ayrı markanın dâhil olduğu yüzlerce yiyecek ve içecek ürününü kapsıyor.

PepsiCo’nun Fayda Gözeten Performans vizyonunun kalbinde, şirketimizin başarısının ayrılmaz bir şekilde sürdürülebilir bir dünya ile bağlantılı olduğuna dair temel inancımız yer alıyor. PepsiCo’nun toplum ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratan başarılı bir küresel şirket olarak faaliyet göstermesinin, satışa sunduğumuz ürün portföyümüzü sürekli geliştirmemiz, dünyayı korumak üzere operasyonlarımıza yön veren sorumluluk anlayışımız ve dünya genelinde insanları güçlendirmemiz ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret edin: www.pepsico.com.tr

İstanbul, 28 Nisan 2017 - PepsiCo 2017 yılının ilk çeyreğinde mali hedeflerini yakaladığını gösteren finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde PepsiCo’nun cirosu yüzde 1,6, kur farkları ve yapısal değişiklikleri hariç tutulduğunda ise yüzde 2,1 artış gösterdi. Faaliyet kârı yüzde 19 yükseliş kaydeden şirketin hisse başına gelirleri 0,91 dolarla bir önceki seneye göre yüzde 43 arttı.