Penti’yle aktif kış!

Spor giyimi sadece spor salonlarında değil, kahve keyfinde, sinemada, alışverişte, günlük hayatın her alanında tercih edenlerin vazgeçilmezi olan Penti Active, rahatlık ve şıklığı birbirinden ayırmıyor.Dinamik, enerjik ve cool tasarımlar günün her saati yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz eğlenceli detaylar barındırıyor. Kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile her zevke ve yaşa hitap eden Penti, aktif giyimde bu sezon da iddiasını sürdürüyor. “Spor yapmanın tam zamanı!” diyen Penti, şehre dönüşü yeni koleksiyonuyla kutluyor. Performans ve konfor sunan seçenekleriyle dikkat çeken koleksiyon, yürüyüşü sevenlere file detaylı nefes alan taytlar, jogger pantolonlar, kapişonlu sweatshirt’ler ve grafiti desenler sunuyor. Penti, yoga severleri de unutmuyor ve en rahat kesimleri esnemeye hazır vücutlara sunuyor.

Yüzmeden vazgeçemeyenlere…

Penti, sıcak denizlerden kopamayanlara ve sadece tatilde değil, şehirde de yüzmeye devam eden sporcu ruhlara da birbirinden farklı tasarımlarda yüzücü mayoları sunuyor.