Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te ters istikamette ilerleyen otomobilin taksiyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sahil yolunda ters yönden ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 RL 7621 plakalı otomobil, karşıdan gelen Tuzla istikametine seyir halindeki Fatih Aktaş'ın kullandığı 34 TDC 39 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Çarpmanın etkisiyle taksi içerisinde sıkışan sürücü Aktaş ile Hatice T, itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters yöne girerek kazaya sebebiyet veren ve kaza sonrası otomobilden inerek kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Haber Ajansı