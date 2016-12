Pelin Karahan ‘Ariel Bebekler için’ ile evini bebeğine nasıl hazırladığını paylaştı

Türkiye’nin 1 numaralı deterjan markası Ariel, yuvalarını bebekleri için mükemmel bir şekilde hazırlamak isteyen annelerin hassasiyetlerinden yola çıkarak bebek cildine özel geliştirdiği ‘Ariel Bebekler için’i 8 Aralık Perşembe günü düzenlediği toplantı ile tanıttı. Ariel’in annelere evlerini yenidoğan bebekleri için yuvaya dönüştürmelerine ve yaşamın bu yeni yolculuğuna güvenle adım atabilmeleri için gerekli bilgileri paylaştığı toplantıda, sevilen oyuncu Pelin Karahan da annelik deneyimlerini paylaştı.

İkinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu Pelin Karahan hamilelikleri sırasında yuvasını çocuklarına nasıl hazırladığını ve annelere önerilerini aktardı. İlk bebeğine hamileliğinde heyecanın yanı sıra endişelerinin ve sonu gelmeyen sorularının daha fazla olduğunu, ikincisinde ise daha tecrübeli olduğu için hamileliğin daha çok keyfini çıkardığını söyleyen Pelin Karahan “Bir bebek sahibi olacağını öğrenmek büyük bir heyecan ve mutluluk. Bu heyecan ilk çocukta da ikincide de değişmiyor bence. Annelik öncelikle bir kadın olarak da sizi dönüştürüyor. Çok daha güçlü hissediyorsunuz, her şeyi yapabilir, her şeye yetebilirmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ben kendimde, hislerimde, bedenimde gerçekleşen değişimlerle mutlu mutlu yaşarken, tabi ki bunun hep böyle devam etmeyeceğini ve minik bebeğinizin bir gün dünyaya merhaba deyip, minik ve bakıma muhtaç bir şekilde yuvanıza geleceğini idrak ediyorsunuz. Evimizi bebeğimize hazırlarken çok araştırdım. Bebeğimin tenine değecek her türlü eşyanın hazırlanması çok önemliydi benim için. Bunun için ona temas edecek her türlü kıyafetin, battaniyenin, kumaşın onun nazik tenine uygun uygun ve güvenilir kalitede olması gerekiyor” dedi.

Karahan ayrıca; ‘’Dijital dünyanın hayatımıza artık iyiden iyiye girdiği bir dönemdeyiz ve internette pek çok kaynaktan bilgiler alabiliyoruz. Ancak her bilgi doğru ya da itibar edilecek bilgi değil ne yazık ki. O nedenle güvendiğiniz markaların yaptığı çalışmaları takip edip ürünlerini almak içinizi rahatlatıyor.

Güvendiğim ve kullandığım bir marka olan Ariel’in yeni çıkardığı Ariel Bebekler İçin, bu anlamda en büyük yardımcılarımdan biri olacak gibi görünüyor. Bebeğinizin tenini saracak kıyafetlerin gerçek anlamda temizlenmesi, yumuşacık olup cildini tahriş etmemesi, bebeğimin tenine değecek her türlü kıyafetin hassas ve narin olması gerçekten çok önemli.’’ diye ifade etti.