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Pegasus’un yeni hattı Venedik

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, Sabiha Gökçen ile İtalya’nın ünlü şehri Venedik’i birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Pegasus’un yeni hattı Venedik

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, Sabiha Gökçen ile İtalya’nın ünlü şehri Venedik’i birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Venedik’e haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:54
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Pegasus’un yeni hattı Venedik

Pegasus’un Roma, Milan-Bergamo ve Bolonya’dan sonra İtalya’daki 4. uçuş noktası olan Venedik’e uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Venedik Marco Polo Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 09:45’te; Venedik Marco Polo Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 12:00’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 49,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan Venedik, İtalya turlarının vazgeçilmez destinasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. “Sular şehri” olarak da anılan bu güzel şehir, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Pegasus Hava Yolları Hakkında:

1990 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005’te ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsedi. Türkiye’nin lider düşük maliyetli hava yolu olan Pegasus, hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna olan inancıyla ve uyguladığı “low cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeliyle misafirlerine uygun fiyatlı ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlıyor. 2018 itibarıyla “Türkiye’nin Dijital Hava Yolu” söylemiyle faaliyet gösteren Pegasus, misafirlerini 36’sı yurt içinde, 71’i yurt dışında olmak üzere toplam 41 ülkede 107 noktaya ulaştırıyor; İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştiriyor. Pegasus, misafir deneyimini odak alan yaklaşımıyla onların seyahat deneyimlerini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
PegasusVenedikSabiha GökçenPegasus Hava Yolları
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