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Pegasus’tan yeni uçuş noktaları

Pegasus Hava Yolları, 16 Aralık’tan itibaren İstanbul ile Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam arasında haftanın dört günü karşılıklı seferleri başlatırken, Kasım ayı itibarıyla da İzmir ve Ankara’dan Hamburg’a direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

Pegasus’tan yeni uçuş noktaları

Pegasus Hava Yolları, 16 Aralık’tan itibaren İstanbul ile Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam arasında haftanın dört günü karşılıklı seferleri başlatırken, Kasım ayı itibarıyla da İzmir ve Ankara’dan Hamburg’a direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:46
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Pegasus’tan yeni uçuş noktaları

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus’un İstanbul’dan yeni uçuş noktası, Hollanda’nın ikinci büyük şehri Rotterdam oldu. İstanbul Sabiha Gökçen’den Rotterdam’a haftanın dört günü düzenlenecek seferlerin ilki 16 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek. Pegasus’un Rotterdam’a uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 11:35’te; Rotterdam Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler 14:20’de düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 54,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Hollanda’nın güneyinde Kuzey Denizi’nin kıyısında bulunan Rotterdam şehri, Avrupa’nın en büyük limanına ev sahipliği yapıyor. Ülkenin en önemli ticaret merkezi olan şehir, aynı zamanda Hollanda’nın Amsterdam’dan sonraki en büyük ikinci şehri şehri olma özelliğini taşıyor.

İzmir ve Ankara’dan Hamburg’a direkt uçuş
Pegasus Hava Yolları, farklı merkezlerden yurtdışına direkt seferlerini de artırmaya devam ediyor. Haftada bir gün düzenlenecek karşılıklı seferler ilk olarak İzmir’den Hamburg’a 2 Kasım ve Ankara’dan Hamburg’a 3 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, Ankara ile Hamburg arasında düzenlenecek seferler için biletlerini 79,99 USD’den, İzmir ile Hamburg arasında düzenlenecek seferler için biletlerini ise 69,99 USD’den başlayan fiyatlarla satın alabiliyor.

Pegasus’un Ankara-Hamburg uçuşları Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Cumartesi günleri 11:50’de; Hamburg Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı gün 14:05’te düzenlenecek. İzmir-Hamburg uçuşları ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Cuma günleri 10:40’ta; Hamburg Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ise yine aynı gün 12:55’te gerçekleştirilecek.

Pegasus Hava Yolları Hakkında:
1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005 yılında ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsemiştir. Pegasus, uygun ücretle ulaşım imkânı sunan, Türkiye’nin lider düşük maliyetli havayoludur. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, uyguladığı “low cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeli ile misafirlerine uygun fiyatlı, zamanında kalkan ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlamaktadır. Pegasus, misafirlerini 36’sı yurt içinde, 71’i yurt dışında olmak üzere toplam 42 ülkede 107 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirmektedir.

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