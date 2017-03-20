Pegasus'tan 178,7 milyon dolarlık varlık satışı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, yedi adet Boeing 737-800NG uçağını toplam 178 milyon 700 bin dolar (644,4 milyon lira) satış bedeli karşılığında Air Lease Corporation'a devredeceğini bildirdi.

Pegasus'un Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında şirket ile Air Lease Corporation arasında 14 Şubat ve 17 Mart'ta varılan iki ayrı anlaşma ile şirket aktifleri arasında yer alan sırasıyla üç ve dört olmak üzere toplam yedi adet Boeing 737-800NG uçağın toplam 178 milyon 700 bin dolar (644 milyon 356 bin 460 lira) satış bedeli karşılığında Air Lease Corporation'a devredileceği kaydedildi.

Açıklamada, uçakların toplam satış bedelinin şirketin 31 Aralık 2016 itibarıyla düzenlenen finansal tablolarında yer alan aktif toplamının yüzde 10'unun üzerinde tespit edildiği için Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Rehberi doğrultusunda satış işlemleri hakkında özel durum açıklaması yapıldığı ifade edildi.

Yapılan satışın ana amaçlarından birisinin de 2012 yılında imzalanan Airbus siparişi kapsamında yakıt kullanımında optimizasyon sağlayan portföy değişimini hızlandırmak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda şirketimiz planlanan Airbus teslimatlarının öne çekilmesi amacı doğrultusunda hareket etmektedir. Satışa konu uçakların tamamının finansmanı finansal kiralama ile sağlanmış olup satış bedeli kısmen bakiye borcun kapatılmasında kullanılacaktır. Artan tutar şirketimizin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır.

Şirketimizin filosunda halihazırda dokuz adedi bulunan ve 2012 tarihli Airbus siparişi kapsamında teslimatı 2017 ve sonrasında devam edecek Airbus 320/321 neo uçakların filodaki payının artmasıyla şirketin ortalama filo yaşının düşürülmesi ve uçak işletme maliyetlerinde iyileşme sağlanması hedeflenmektedir. Uçak satış işlemlerinin tamamının 31 Ekim 2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesi beklenmektedir."

Anadolu Haber Ajansı