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Pegasus Genel Müdürü Nane'ye ödül

21 Kasım 2016 Pazartesi 12:02
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İstanbul Fındıklı Rotary Kulübü, düzenlediği törende, iş ve meslek sahibi kişilerin oluşturduğu Uluslararası Rotary’nin en önemli ve değerli takdir ölçütü olan Rotary Üstün Meslek Hizmeti Ödülü’nü Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane’ye sundu.

Pegasus Genel Müdürü Nane'ye ödül
Ödül, yönetimini üstlendiği kurumları ileriye taşıyarak iş dünyasında etkili bir iz bırakan Mehmet Nane’ye, bünyesinde olduğu kurumlara sağladığı katma değer vesilesiyle verildi. Yapılan törende bir konuşma gerçekleştiren Mehmet Nane, Türkiye’nin ekonomik değişkenleri hakkındaki değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı ve “Ülkemiz büyük bir potansiyele sahip, her zaman iyimser bir bakış açısı, doğru strateji ve ekip çalışması bizleri ileriye taşıyacak unsurlar olacaktır. Bu bakış açısıyla yürüdüğüm yolda ülkemizin en kıymetli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Rotary tarafından bu ödüle layık görüldüğüm için gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

 

Pegasus Hava Yolları Hakkında

1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005 yılında ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsemiştir. Pegasus, uygun ücretle ulaşım imkânı sunan, Türkiye’nin lider düşük maliyetli havayoludur. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, uyguladığı “low cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeli ile misafirlerine uygun fiyatlı, zamanında kalkan ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlamaktadır. Pegasus, misafirlerini 33’ü yurt içinde, 69’i yurt dışında olmak üzere toplam 40 ülkede 102 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirmektedir. Pegasus, 2012 yılında Airbus firmasıyla imzaladığı ve teslim tarihindeki tutarı yaklaşık 12 milyar USD olan, 25 adedi opsiyonlu 100 uçaklık filo siparişi ile sipariş verdiği tarih itibariyle Türk Sivil Havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük siparişe imza atmıştır.

 
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