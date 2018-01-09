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Pegasus bilişim altyapısını Turkcell Veri Merkezi’nden yönetecek

Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell, yeni müşterileriyle Türkiye’ye değer katmaya ve hizmet etmeye devam ediyor.

Pegasus bilişim altyapısını Turkcell Veri Merkezi’nden yönetecek

Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell, yeni müşterileriyle Türkiye’ye değer katmaya ve hizmet etmeye devam ediyor.

09 Ocak 2018 Salı 15:58
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Pegasus bilişim altyapısını Turkcell Veri Merkezi’nden yönetecek

Dünya ve Türkiye devlerinin tercih ettiği Turkcell Gebze Veri Merkezi’nin müşterileri arasına, seyahat alışkanlıklarını değiştirerek havacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Pegasus da eklendi. Pegasus, Turkcell Veri Merkezi’nde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını işletecek.

‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyerek, geçen yıl Gebze’de Türkiye’nin en büyük veri merkezini devreye alan Turkcell, kurumsal müşterilerine katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Turkcell, Türkiye’de havacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Pegasus ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşmayla Pegasus’un bilişim altyapısı Mart 2018 itibarıyla Turkcell Veri Merkezi’nde korunacak. Pegasus, Turkcell Gebze Veri Merkezi’nde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını işletecek.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Yıllık geliri 30 milyar doları aşan küresel veri merkezi pazarında Türkiye’nin en büyük oyuncusuyuz. Ülkemizde halen veri açığı problemi var. Türkiye şu anda verisinin yüzde 95’ini yurtdışında saklıyor. Biz bunun değişmesi, Türkiye’nin ürettiği verinin Türkiye’de saklanması ve Türkiye’nin verisine sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bu alanda atılacak adımlara bulut çözümlerimiz ve Türkiye’de yerleşik veri merkezlerimiz ile destek vermeye hazırız. Havacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Pegasus’un Turkcell Veri Merkezi’ni tercih etmesiyle bu alanda da Turkcell kalitesi bir kere daha tescillenmiş oldu. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutabilmek ve Türk insanının hizmetine verebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ise şöyle konuştu:
“Pegasus Hava Yolları olarak, 2018 yılının önemli başlıklarından biri teknoloji. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Bu bağlamda veri merkezi altyapımızı yeniden yapılandırmak üzere bir çalışma başlattık. Mart 2018 itibarıyla Pegasus’un tüm donanım altyapısını Gebze’deki Turkcell Veri Merkezi’ne konumlandırıyoruz. 7/24 kesintisiz operasyon ve iş sürekliliği en önemli kriterlerimiz arasında olduğundan; uluslararası standartlarda inşa edilen, yapısal olarak deprem riskine karşı sismik izolatör sistemine sahip, tam yedekli enerji ve iklimlendirme sistemleriyle %99.99 kullanılabilirlik sağlayan, operatör bağımsız internet bağlantısı ve bulut teknolojileriyle uyumlu, yüksek teknolojisinin yanı sıra maliyet avantajı da sağlayan Turkcell Veri Merkezi’ni tercih ettik. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi Turkcell ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”

275 milyon TL’lik yatırımla Türkiye’nin en büyüğü
Turkcell uzun yıllardır verdiği veri merkezi servisleri kalitesini Gebze Veri Merkezi ile beraber bir seviye daha yukarıya çıkarırken bu kalitesini uluslararası ve yerli birçok lider firmaya hizmet vermeye başlayarak yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. 275 milyon TL’lik yatırımla Gebze’de hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük Tier 3 sertifikalı Turkcell Veri Merkezi, 10 bin metrekarelik beyaz alan olmak üzere yaklaşık 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, yapısal olarak da deprem gibi afetlere karşı dayanıklı olarak inşa edildi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:41
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