PAZARLAMA VE FİNANSIN ROTASI İTÜ

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Pazarlama ve Finans Zirvesi12-15 Kasım tarihleri arasında İTÜ Ayazağa kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkez’inde gerçekleşecek. Sertifikalı zirveye 2 bin 5 yüz öğrencinin katılması beklenirken; öğrenciler, alanında uzman isimlerin katılım gösterdiği panellerle kendilerini geliştirecek, çeşitli workshop, casestudy etkinliklerine katılabilecekler. Zirve sonunda öğrenciler, katılım gösteren firmalara iş ve staj başvurusu yapma fırsatı bulacaklar.



Türkiye’nin önde gelen yöneticilerinden NEF CEO’su Erden Timur, Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu, PETROL OFİSİ CFO’su Serhan ULGA , Demir Döküm CMO Erdem Ertuna ve Vergi Uzmanı Ozan Bingöl gibi isimlerin bulunduğu zirvede, öğrenciler Pazarlama ve Finans ile ilgili donanım sahibi uzman kişilerin bilgi birikimi doğrultusunda farklı bakış açıları kazanacak.

