Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94682
ALTIN
222.815
DOLAR
5.6803
STERLİN
7.3525
EURO
6.5153
banner287

PAZARLAMA VE FİNANSIN ROTASI İTÜ

Kariyer hayatına yön vermek isteyen öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği Pazarlama ve Finans Zirvesi, bu sene de binlerce öğrenciyi iş dünyasının hatırı sayılır isimleriyle buluşturuyor. İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi,12-15 Kasım tarihleri arasında Ayazağa kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkez’inde gerçekleşecek.

PAZARLAMA VE FİNANSIN ROTASI İTÜ

Kariyer hayatına yön vermek isteyen öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği Pazarlama ve Finans Zirvesi, bu sene de binlerce öğrenciyi iş dünyasının hatırı sayılır isimleriyle buluşturuyor. İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi,12-15 Kasım tarihleri arasında Ayazağa kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkez’inde gerçekleşecek.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:44
28 Okunma
PAZARLAMA VE FİNANSIN ROTASI İTÜ

Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Pazarlama ve Finans Zirvesi12-15 Kasım tarihleri arasında İTÜ Ayazağa kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkez’inde gerçekleşecek. Sertifikalı zirveye 2 bin 5 yüz öğrencinin katılması beklenirken; öğrenciler, alanında uzman isimlerin katılım gösterdiği panellerle kendilerini geliştirecek, çeşitli workshop, casestudy etkinliklerine katılabilecekler. Zirve sonunda öğrenciler, katılım gösteren firmalara iş ve staj başvurusu yapma fırsatı bulacaklar.

Türkiye’nin önde gelen yöneticilerinden NEF CEO’su Erden Timur, Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu, PETROL OFİSİ CFO’su Serhan ULGA , Demir Döküm CMO Erdem Ertuna ve Vergi Uzmanı Ozan Bingöl gibi isimlerin bulunduğu zirvede, öğrenciler Pazarlama ve Finans ile ilgili donanım sahibi uzman kişilerin bilgi birikimi doğrultusunda farklı bakış açıları kazanacak.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
n11.com modadaki gücünü 5in1Canpolat ile büyütüyor
n11.com modadaki gücünü 5in1Canpolat ile büyütüyor
Anadolu Isuzu yeni markası AOS ile Busworld Moskova’da
Anadolu Isuzu yeni markası AOS ile Busworld Moskova’da
Arap İş İnsanları MÜSİAD’da Bir Araya Geldi
Arap İş İnsanları MÜSİAD’da Bir Araya Geldi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim