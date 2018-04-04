Paylaşım ekonomisinin ik hali; SANALUZMAN

Pazar büyüklüğünün 2025 yılında 335 milyar dolar seviyesine erişmesi beklenen Paylaşım Ekonomisi, günümüzde gittikçe yaygınlaşıyor. Kaynakların ortak kullanım prensibine dayanan bu yaklaşım; otomobillerden kitaplara, çalışma mekanlarından evlere kadar pek çok noktada hayatımızda yerini almaya başladı. Peki ya iş gücü?

Paylaşım ekonomisinin belki de en niş noktası olan insan kaynağı faktörüne odaklanan online iş platformu SanalUzman, bu alanda ülkemizdeki en yeni girişimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tam zamanlı personel çalıştırmayı tercih etmeyen veya projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle, serbest çalışan uzmanları (freelancer’ları) bir araya getiren online iş platformu SanalUzman, insan kaynakları yöneticilerinden KOBİ’lere, çok şirketli yapılanmalardan bireysel ihtiyaçlara kadar pek çok konuda uzman iş gücü kaynağı sunuyor.

Üyelerine, istedikleri işi ve projeyi bulma kolaylığı sağlayan SanalUzman, kapalı ofis ortamında çalışmayı sevmeyen, sabit maaşa, kurum kurallarına bağlı kalmak istemeyen ya da sabit kazancı olsa da ek gelire ihtiyaç duyan tüm uzmanlara kapılarını açıyor. Yazılım, tasarım, çeviri, metin yazarlığı, reklamcılık, satış pazarlama, danışmanlık gibi birçok alanda proje bazlı çalışan uzmanlar hızla sistemde yerini alıyor. Dijital dönüşüm ile beraber yeni kuşakların zaman ve mekandan bağımsız çalışma modelini tercih ettiğini, SanalUzman’ın tam da bu ihtiyaca cevap veren bir platform olduğunu anlatan SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, “İnsan kaynakları uzmanları; Baby Boomers Kuşağı’nın ortalama 12 değişik rolde ya da işte çalıştığını tahmin ederken, bugünün çalışan genç neslini temsil eden Y Kuşağı ile Z Kuşağı’nın, kariyer hayatı boyunca 70 değişik rolde ve işte çalışacağını iddia ediyor. SanalUzman da tam bu noktada yeni kuşakların tercihlerine hitap eden yepyeni bir iş modeli olarak ortaya çıktı” diyor.

“Türkiye’deki hassasiyetler göz önüne alındı”

Sistemi kurgularken Türkiye’deki güven ve yetkinlik gibi hassasiyetleri dikkate aldıklarını anlatan Niyazi Bekiroğlu, “SanalUzman projesi üzerinde çalışmaya başladığımızda; ilk dikkat ettiğimiz nokta, Türkiye’de serbest çalışma konusundaki hassasiyetler oldu. Dünyada bu çalışma modeli yaygın olsa da, ülkemizde pek alışılmış ve sık tercih edilen bir sistem değildi. Hem çalışanın hem de işverenin çalışma modeline ilişkin önemli güven problemleri vardı. Yetkinlikler sorgulanıyordu. Bunun için sistemimizi daha güvenli kılacak iki ayrı uygulama geliştirdik” diyor. Bu uygulamalardan biri olan SincApp uygulaması ile işverenlerin kaliteli hizmet, uzmanların ise ödeme almakta yaşadıkları sıkıntılara son vermeyi amaçladıklarına değinen Bekiroğlu, “Uygulamayı kullanmayı tercih eden uzmanlar, SincApp’ı bilgisayarlarına indirerek; işlerini, çalıştıkları programları, çalışma saatlerini ‘ekran ve dilerlerse kamera görüntüsü halinde’ sistemde tutabiliyor. Bu verilerin otomatik olarak şifrelenmesiyle, ilgili görüntüleri sadece işin uzmanı ile işvereni görebiliyor. İşverenler, uzmanların tuttuğu SincApp verileri sayesinde işin aşamalarını istedikleri zaman takip edebiliyor” diyor.

SincApp’ın, iş sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran diğer avantajlarına da dikkat çeken Bekiroğlu, “İşverenin işi teslim zamanından önce görebilmesi ve üretim sürecinde erken müdahale edebilmesi sayesinde, proje sonuna gelmeden uzmanı doğru şekilde yönlendirebiliyor. Böylelikle zaman ve emek kaybının önüne geçiliyor. Üyeler güvende olduklarını bilerek işlerine odaklanabiliyor” diyor. SanalUzman’ı emsallerinden farklı kılan bir diğer özelliği de Hakemlik Uygulaması. Bu uygulama ile her iki tarafından da haklarını korumaya odaklandıklarını anlatan Bekiroğlu, “Herhangi bir anlaşmazlık durumunda taraflardan biri hakemliğe başvuruyor. Bu durumda; SanalUzman Hukuk Departmanı, SincApp verilerini uzmanın veya işverenin yetkilendirmesiyle inceliyor, avukat ve bilirkişi yardımı ile en doğru karara varılıyor. Bu esnada projenin ücreti SanalUzman’ın güvenli hesabında bekletiliyor. Taraflar arasında uzlaşma sağlanarak uzmana hak ettiği ücret iletiliyor. Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ise SincApp kayıtları; mahkemelerde delil niteliği taşıyor” diyor.

“162 milyon freelancer var…”

SanalUzman’ı projelendirilirken Hakemlik ve SincApp uygulamaları ile sistemin Türkiye’deki iş kültürüne uyması için emek sarf ettiklerini anlatan Bekiroğlu, “SanalUzman’ın ilk kıvılcımları 2012 yılında üzerinde çalıştığımız bir proje için uluslararası freelance iş platformları üzerinden yazılım uzmanı arayışımız sırasında çıktı. Fark ettik ki zaman ve mekandan bağımsız çalışma modelini benimseyen çok fazla yetkin kişi var ve gelişen teknoloji ile bu kişiler kendi alanlarındaki yeni işlere hızla ulaşabiliyor. 2023 yılında Türkiye’de nüfusun yüzde 8’inin yani yaklaşık 8.5 milyon insanın freelance çalışması bekleniyor.

Biz de bu amaçla Türkiye şartlarına uygun bir platform tasarlamak istedik ve 2016 yılında başladığımız altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak SanalUzman’ı 2,2 milyon TL yatırımla aktif hale getirdik. Freelance iş modeli tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor. Son dönemde yapılan bir araştırmaya göre ABD’de ve Avrupa’daki 15 ülkede 2016 verilerine göre toplam 162 milyon freelancer var. 2020 itibariyle ABD iş gücünün neredeyse yarısının serbest çalışanlardan oluşacağı öngörülüyor. Serbest çalışanların yüzde 30’unun yani yaklaşık 50 milyonunun başka bir yerden geliri yok. Bizim hedefimiz serbest çalışmanın ek iş değil, başlı başına bir gelir modeli olabileceğini Türkiye’de de yerleştirerek hem ekonomiye hem de istihdama yeni bir bakış açısı getirmek” dedi.