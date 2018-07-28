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PATENT BAŞVURULARINDA BÜYÜME ORANI GEÇİLDİ

PATENT BAŞVURULARINDA BÜYÜME ORANI GEÇİLDİ

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:19
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PATENT BAŞVURULARINDA BÜYÜME ORANI GEÇİLDİ

Yerli patent başvurularında geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yaklaşık yüzde 9 artış yaşandığını belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Rakamlar Türkiye’de Ar-Ge ve İnovasyon yatırımlarında artış olduğunun ciddi bir göstergesi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydetti. Ekonomik göstergeler büyümenin bu yönde devam edeceğini işaret ediyor.  Burada önemli nokta, büyümenin sağlıklı olabilmesi için yerli patent rakamlarında da aynı ivmenin yakalanmasıydı” dedi.
Ülke ekonomisinin büyümesindeki en önemli göstergelerden birinin patent ve marka başvuruları olduğuna dikkat çeken Yamankaradeniz; “2017 yılının ilk 6 ayılık bölümünde 2 bin 619 yerli patent başvurusu gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde ise yaklaşık yüzde 9 artış göstererek,  2 bin 838’e ulaştı. 2018 yılının ilk yarısında marka başvurularında da artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık bölümünde 59 bin 23 olan marka tescili 2018 yılının aynı döneminde 60 bin 338’e ulaştı” diye konuştu.

”Sınai Mülkiyet Kanunu, Türkiye ekonomisi için son derece önemli”
Marka ve patent alanında son iki yılın ilk yarısındaki olumlu artışın, ekonomik anlamda büyümekle doğru orantılı olduğunu aktaran Yamankaradeniz, “2018 ilk yarısında İstanbul’da bin 114 Ankara’da 422 Bursa’da 151 İzmir’de 138 ve Manisa’da 109 patent başvurusu gerçekleşti. Marka başvurularına baktığımızda ise 24 bin 669 başvurusu sayısı ile İstanbul başta olmak üzere Ankara’da 4 bin 376 İzmir’de 3 bin 440 Bursa’da 2 bin 406 Antalya’da bin 906 ve Gaziantep’te bin 760 marka başvurusu gerçekleştirildi. Yakalanan bu ivmede, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği yeniliklerin büyük katkısı olmuştur. 2019 yılında da artışın devam edeceğini düşünüyoruz”. dedi.

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