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Pasaporta imei kayıt hakkı 3 yıla çıktı

Yurt dışından telefon getirmek gelen zamlarla avantajlı olmaktan çıkmıştı. Yeni düzenlemeyle daha da zorlaşacak.

Pasaporta imei kayıt hakkı 3 yıla çıktı

Yurt dışından telefon getirmek gelen zamlarla avantajlı olmaktan çıkmıştı. Yeni düzenlemeyle daha da zorlaşacak.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:29
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Pasaporta imei kayıt hakkı 3 yıla çıktı

Yurt dışından yolcunun getirdiği ve kayıt ettirebildiği cep telefonları için süre değişti.

3 YILDA 1 KEZ PASAPORTA İŞLENECEK

Yapılan son değişiklik ile misyon görevlileri hariç bu süre 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

Daha önce yurt dışından getirilen telefonlar 2 yıl dolduktan sonra aynı pasaport üzerine işleniyordu. Bu süre artık 3 yıl.

YÜZDE 300 ZAM VE BANDROL BEDELİ

Geçtiğimiz aylarda yurt dışından getirilen harcına gelen yüzde 300'lük zam ve ek bandrol getirilmesi, yurt dışından cihaz getirilmesinin tüm cazibesini yitirmesine neden olmuştu.

POSTA ÜCRETLERİ DE ARTIRILDI

Kanunda yapılan diğer değişikliğe göre posta ücretleri de getirildikleri ülke ve birimlerine oranla artırıldı.

Buna göre, kıymeti 1500 euro üzerinde olmamak kaydıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45. maddede yolcu beraberinde gelen eşya için 59. maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

- Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18,

- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 20,

- Kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 0,

- 4760 sayılı ÖTV kanununa ekli sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise bu oranlara ek olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Yurt dışından getirilen telefondan alınan harç sonrası getirilen bandrol zammı, fiyatları ikiye katladı. Bu durum getirilen ürünlere artık hiçbir kolaylık sağlamıyor. Yurt dışından 7,150 TL'ye alınan bir cep telefonu, Türkiye'de 14 bin TL'ye alıcı buluyor. Şimdi buna getirilme payı da eklenince, fiyat bir hayli kabarık oluyor.

Son Güncelleme: 15.05.2019 11:35
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