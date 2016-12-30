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Park residences cadde’de 1 dolar 4 lira

30 Aralık 2016 Cuma 13:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TL kampanyasına Park Residences Cadde’den destek geldi. Mevcut durumda 3.5 TL olan dolar kuruna karşın, projeden ev sahibi olmak isteyenlerin 1 doları 4 lira sayılacak. Böylece yatırım yapmak isteyenler yüzde 12.5 oranında kar sağlamış olacak.

Park residences cadde'de 1 dolar 4 lira
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizi boz TL’ye dön’ kampanyasına Park Residences Cadde de sessiz kalmadı. Projeden ev almak isteyenlerin 1 doları, 4 lira sayılacak. Park Residences Cadde’den ev sahibi olmak isteyenler böylece mevcut dolar kuru baz alındığında yüzde 12.5 oranında kar sağlamış olacak.

Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni “Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle projemizden ev sahibi olmak isteyenlerin zarar görmemesi adına böyle bir kampanya başlattık. Mevcut kurun daha üzerinde bir rakam ile doları bozuyoruz. Böylece, Park Residences Cadde’den ev sahibi olmak isteyenler ellerindeki dolar ile çok daha karlı bir yatırım yapmış olacaklar” dedi.

 
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