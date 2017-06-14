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Park edilmeye çalışılan otomobil bankaya girdi

14 Haziran 2017 Çarşamba 12:31
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Adana'da otopark görevlisinin, park etmek için geri manevra yaptığı sırada freni yerine gazına bastığı otomobilin bankadan içeri girmesi sonucu bir kişi yaralandı

Park edilmeye çalışılan otomobil bankaya girdi
ADANA (AA) - Adana'da otoparka bırakılan otomobili park etmek isteyen görevli, fren yerine gaza basınca araç bir bankaya girdi.  Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), 01 TM 900 plakalı otomobilini otoparka bıraktı. Otopark görevlisi Özkan Çullu (51) ise otomatik vites otomobili geri manevrayla park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil, yakındaki bir bankanın camını kırarak içeri girdi. Kazada yaralanan banka görevlisi Soner Kırımbay, ambulansla hastaneye kaldırılırken, banka çalışanlarının olay nedeniyle korku yaşadığı görüldü. Kaza yerinde toplanan vatandaşlar ise otomobilin fotoğrafını çekti.

"Arabayı bankaya yatırmışlar"
Araç sahibi Tanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın kendisine telefonla bildirildiğini belirterek, "Otopark kağıdı bende, araba bankada. Arabayı bankaya yatırmışlar. Bizim Adana'da her şey oluyor. Alışmıştık böyle şeylere." diye espri yaptı. Tanoğlu ayrıca, "Davacı değilim. Sana bir şey olmasın." diyerek otopark görevlisini de sakinleştirmeye çalıştı. Otopark görevlisi Çullu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.








Anadolu Haber Ajansı
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