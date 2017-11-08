PAREX, PROFESYONEL ÜRÜN GRUBU İÇİN VİKİNG’LE ANLAŞTI

Provel Sanayi ve Tic. A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Parex, kimyasal olmayan temizlik yardımcıları pazarındaki başarısını profesyonel temizlik sektörüne taşımak için ürün ve hizmet kalitesi ile öne çıkan Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş. ile işbirliği yaptı. Viking ve Provel, Parex Professional markası ile ev dışı tüketimde bayi ve müşterilerinin temizlik ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılama yolunda önemli bir adım attı.

Kimyasal olmayan temizlik yardımcıları pazarındaki tecrübesini inovatif yaklaşımıyla profesyonel temizlik sektörüne taşıyan Parex, 2018’de farklı ve fonksiyonel ürünleriyle adından söz ettirecek. Geniş dağıtım ağı ve güçlü satış kadrosuna sahip Viking Kağıt tarafından Türkiye’ye dağıtılacak olan Parex Professional ürünleri, Türkiye’nin en uzak noktalarına kadar ulaşacak. Parex, konusunda lider iki markanın gücünün birleşmesiyle birlikte ev dışı tüketim sektöründe de pazar liderliğini hedefliyor.

Parex Hakkında

Türkiye’nin en inovatif markası olma amacıyla 2011 yılında %100 yerli sermaye ile yola çıkan Parex, Parex Professional ile kimyasal olmayan temizlik yardımcıları pazarındaki tecrübesini ve başarısını profesyonel temizlik sektörüne taşıyarak iş ve kamu alanlarında fark yaratmak için 2017 yılı itibariyle profesyonel temizlik alanında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Provel Sanayi ve Tic. A.Ş., bugüne kadar ev içi tüketimde müşterilerine sunduğu ve büyük beğeni kazanan, temizlik alışkanlıklarını kökten değiştiren ürünlerindeki başarısını Parex Professional markası ile ev dışı tüketime taşımaktadır. Güçlü AR-GE çalışmaları ile yenilikçi fikirler, kalite ve dayanıklılık baz alınarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için tasarlanan Parex Professional; ev dışı tüketim pazarına getirdiği yenilikle, eski nesil temizlik ekipmanlarının yerini doldurmaya ve mükemmel temizliği iş ve kamu alanlarında da sürdürmekte kararlıdır.





Viking Kağıt Hakkında

Türkiye’de 48 yıldır temizlik kâğıtları sektöründe öncü ve yenilikçi yapısı ile yer alan Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş.’in, 1969 yılında endüstriyel ürünler ile başlayan yolculuğu, yarı mamul ve ev içi, ev dışı kanal ve ihracat temizlik kâğıdı ürünlerinin üretim, satış ve pazarlaması ile sürmektedir. Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş., kullandığı teknolojik altyapı ile sektöründe yenilikleri sunmaya devam etmektedir. 1982 yılında Yaşar Topluluğu’na katılan Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş., sağladığı hijyen ve pratiklik ile toplumun yaşam kalitesini arttıran, günlük hayatı kolaylaştıran temizlik kâğıdı ürünleri sunmaktadır. Temizlik kâğıtları sektöründe sürekli gelişen ve değişime uyum sağlayan, çevre ve sağlık bilincine önem veren, müşterilerine ve çalışanlarına değer yaratan bir organizasyon olma stratejisini uygulamaktadır.



Viking Kâğıt ve Selüloz A.Ş.‘nin ev dışı tüketim kanalındaki yenilikçi ve güçlü markası olan Select, Türkiye’nin dört bir yanında yaygın satış dağıtım alt yapısı sayesinde tüketiciler ile buluşmaktadır. Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş., 1997 yılında ISO 9001 :1994 Kalite Güvence Sistem Belgesi ,2016 yılında ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistem Belgesi , 2017 yılında BRC Tüketici Ürünü (Consumer Product) ve Hijyenik Ürün (Hygienic Product) GC-Global Uyumluluk (Global Conformance)-MARK sertifikalarını alarak çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken, tüketici ürünlerinin güvenliği ile kalitesini arttırmaya yönelik üretim yaptığını belgelemiştir.

Parex, Türkiye’nin ilk özel sektör kağıt fabrikası olan Viking’le güçlerini birleştirdi.Basın Bülteni