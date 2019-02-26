Para iadesi için son 2 gün

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yasak olmasına rağmen geçiş yapılan araçlara kesilen idari para cezalarının geri ödenmesine ilişkin başvuruların son tarihi, 28 Şubat 2019 Perşembe.

Sürücüler, kesilen idari para cezaları varsa bunları geri ödenmesi için 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmak zorunda.

FSM KÖprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçilecek araçların sınıflandırılması yapılmıştı. Ancak bu sınıflandırılmanın dışında geçiş yapan ve idari para cezası kesilen araçlarla ilgili olarak da yeni bir düzenleme yapılmıştı.

Bu düzenlemeyle birlikte 2 Kasım 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yasak olduğu geçiş yapan araçların ödenen idari para cezalarının geri ödenmesine karar verilmişti.

Bu iade süreciyle ilgili olarak sürücülerin son başvuru tarihi 28 Şubat 2019 Perşembe günü.

CEZA AF PARA İADESİ İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK

Sürücüler, iade için en yakın vergi dairesine başvuruda bulunabilir. Başvuru alan vergi daireleri de dilekçeyi iade yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda gönderecek. Vergi dairelerince iade işlemleri 29 Mart 2019 tarihine kadar gerçekleştirilecek.