Panasonic Toughpad FZ-G1 hava yolu şirketine kâğıt-kalemi bıraktırdı

Cihazı değerlendiren West Atlantic Operasyon Müdürü Magnus Klasson, "Bir çözüm seçerken en önemli kriterlerden biri, en zor senaryolara bile dayanabilecek cihazlar bulmaktır. Cihazlar yükleme ve boşaltma sırasında sık sık düşürülür. Bu nedenle, hasar görecek bir teknolojiyi kullanmamız mümkün değil. Bu bağlamda, Panasonic Toughpad FZ-G1’in bizim için mükemmel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Toughpad FZ-G1 hem çok dayanıklı hem de yağmurlu veya çok fazla gün ışığına maruz kalınan havalar dahil olmak üzere her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor" dedi.

Yüklemeleri daha kolay kontrol etme

West Atlantic her uçağı, uçaktaki her iki pilot için birer tane Panasonic Toughpad FZ-G1 ile donatacak. Şirket bu uygulamayla uçaktaki kritik kılavuzlar ve güvenlik ile ilgili kağıtlar gibi fiziksel materyallerin yükünü azaltmayı amaçlıyor. Fiziksel materyallerin hacmi nedeniyle önceleri çok zaman alan pek çok operasyon, bu teknoloji sayesinde artık dijitalleştirildi. Örneğin, yükleri kontrol etmek ve uçaklardaki sıcaklığı uygun bir şekilde ayarlamak bu teknolojiyle kolaylaştı.

Klasson cihazla ilgili değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Panasonic Toughpad FZ-G1 ile kargo sadece birkaç dokunuşla güvence altına alınıyor. Uçuş bilgileri, havada veya yerde kâğıt belgeler vb taşımaya gerek kalmayacak şekilde güncelleniyor. Bu sayede kâğıt kullanımını da büyük ölçüde azalttık. Bu durum çevrenin korunması açısından da oldukça faydalı.”

Hava yolu seyahatleri için ideal

Panasonic Toughpad FZ-G1, 10.1 "dokunmatik ekranıyla uçuş ekibinin ideal kokpit arkadaşı olarak öne çıkıyor. Toughpad FZ-G1 ile bilgiler açıkça görülebiliyor ve ekran parlaklığı gece uçuşları için 0,5 nite kadar alçaltılabiliyor, parlak gün ışığı için ise 960 nite kadar yükseltilerek ayarlanabiliyor.

Havacılık endüstrisinde Elektronik Uçuş Çantası (EFB) olarak kullanımı onaylanan Panasonic Toughpad FZ-G1, West Atlantic tarafından bu amaçla kullanılacak. EFB'ler; uçak kullanım kılavuzu, uçuş mürettebatının kullanım kılavuzu ve seyir çizelgeleri de dahil olmak üzere, pilotların yanlarında taşıdıkları uçuş çantalarında genellikle bulunan kâğıt bazlı referans materyallerinin yerini alacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak, EFB, normalde elle yapılan performans kalkış hesaplamaları gibi diğer işlevleri otomatikleştirmek amacıyla üretilen yazılım uygulamalarını da barındırabiliyor.Basın Bülteni