PANASONIC’ ten sürpriz “hoş geldiniz” organizasyon

Çalışanlar kendini özel hissetti…

Panasonic Eco Solutions Türkiye, yıllık izinden dönen çalışanlarına büyük bir sürpriz eşliğinde “Hoş geldiniz” dedi. Kırmızı halıda yürürken kendisini oldukça özel hisseden çalışanlar, diğer yandan onları karşılayan müzik grubunun seslendirdiği parçalar ve açık büfe kahvaltı eşliğinde ilk iş günlerine mutlulukla başladı. İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğünce planlanan seremoni, müzik dinletisi ve Genel Müdür Nusret Kayhan Apaydın’ın “Hoş geldiniz” konuşmalarıyla devam etti.

“Çalışan Odaklılık, Temel Değerlerimiz Arasında…”

İK alanındaki örnek uygulamaları bugüne kadar birçok önemli ödüle layık bulunan Panasonic Eco Solutions Türkiye İK ve Kurumsal Gelişim Direktörü Mutlu Kutlu “Çalışan odaklılık, temel değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu yaklaşımla oluşturduğumuz insan kaynakları politikamızda da belirtmiş olduğumuz gibi çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, onlara verdiğimiz değeri yoğun bir şekilde hissettiren organizasyonları önemle ele alıyoruz. Yapılan birçok araştırmaya göre tatilden dönen çalışanların önemli bir kısmı ilk iş gününde kendisini iyi hissetmediğini, adaptasyon sorunu yaşadığını ifade ediyor. Çalışanlarımızın tatil sonrasındaki ilk iş gününe iyi başlamaları, kendilerini mutlu ve motive hissetmeleri bizim için çok önemli. O nedenle izinden dönen çalışanlarımıza işe başlamadan önce motivasyon ve sinerjiyi bir arada sunan bu organizasyonla destek olmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın ilk iş gününde mutlu ve motive olduklarını görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bu tür organizasyonlar ile hem çalışanlarımızın mutluluk ve motivasyonuna katkı sağlıyor hem de izin dönüşü çalışanlarımızın iş hayatına yeniden adaptasyonlarına destek olarak iş verimliliğine de katkı sunuyoruz.