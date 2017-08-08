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PANASONIC’ ten sürpriz “hoş geldiniz” organizasyon

08 Ağustos 2017 Salı 12:58
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Yoğun çalışma dönemlerinin ardından gelen tatil, tüm çalışanlar için önemli bir motivasyon kaynağı durumunda. Ancak iş yoğunluğundan uzak geçirilen bu tatillerin ardından iş hayatına yeniden adapte olmak ise hiç de kolay değil. Bu durum, çoğu zaman çalışanların iş ve özel hayatlarına olumsuz yansıyabiliyor. İnsan kaynakları ve çalışan motivasyonu konusunda özel ve fark yaratan uygulamaları ile dikkat çeken Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin çalışanları ise bu uyum sürecini oldukça pozitif bir şekilde atlatıyor, çünkü çalıştıkları şirket onları izinden döndükleri ilk gün unutamayacakları bir sürprizle karşılıyor, bununla da kalmıyor müzik grubu ve kahvaltı organizasyonu eşliğinde hoş geldiniz diyor.

PANASONIC' ten sürpriz 'hoş geldiniz” organizasyon


Çalışanlar kendini özel hissetti…

Panasonic Eco Solutions Türkiye, yıllık izinden dönen çalışanlarına büyük bir sürpriz eşliğinde “Hoş geldiniz” dedi. Kırmızı halıda yürürken kendisini oldukça özel hisseden çalışanlar, diğer yandan onları karşılayan müzik grubunun seslendirdiği parçalar ve açık büfe kahvaltı eşliğinde ilk iş günlerine mutlulukla başladı. İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörlüğünce planlanan seremoni, müzik dinletisi ve Genel Müdür Nusret Kayhan Apaydın’ın “Hoş geldiniz” konuşmalarıyla devam etti.

“Çalışan Odaklılık, Temel Değerlerimiz Arasında…”

İK alanındaki örnek uygulamaları bugüne kadar birçok önemli ödüle layık bulunan Panasonic Eco Solutions Türkiye İK ve Kurumsal Gelişim Direktörü Mutlu Kutlu “Çalışan odaklılık, temel değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu yaklaşımla oluşturduğumuz insan kaynakları politikamızda da belirtmiş olduğumuz gibi çalışanlarımızın motivasyonunu artıran, onlara verdiğimiz değeri yoğun bir şekilde hissettiren organizasyonları önemle ele alıyoruz. Yapılan birçok araştırmaya göre tatilden dönen çalışanların önemli bir kısmı ilk iş gününde kendisini iyi hissetmediğini, adaptasyon sorunu yaşadığını ifade ediyor. Çalışanlarımızın tatil sonrasındaki ilk iş gününe iyi başlamaları, kendilerini mutlu ve motive hissetmeleri bizim için çok önemli. O nedenle izinden dönen çalışanlarımıza işe başlamadan önce motivasyon ve sinerjiyi bir arada sunan bu organizasyonla destek olmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın ilk iş gününde mutlu ve motive olduklarını görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bu tür organizasyonlar ile hem çalışanlarımızın mutluluk ve motivasyonuna katkı sağlıyor hem de izin dönüşü çalışanlarımızın iş hayatına yeniden adaptasyonlarına destek olarak iş verimliliğine de katkı sunuyoruz.
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