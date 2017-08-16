PANASONIC İran’da ilk 5 şirket içinde, yeni hedef zirve…

Tayvan, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Japonya, Kore ve Tayland gibi ülkelerde pazar lideri olan ancak Asya’nın doğusunda, Avrupa ve Afrika’da da zirveyi ele geçirmek isteyen Panasonic, bu stratejisindeki en güçlü adımlardan birini Türkiye’de VİKO’ya yaptığı yatırımla birlikte attı. Ülkemizde Panasonic Eco Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ unvanıyla faaliyet göstermeye başlayan kuruluş, Orta Doğu’daki hedefleri kapsamında İran’ın yanı sıra bölge ülkelerinde de varlığını güçlendiriyor. Başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere Asya, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’da 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterileri ile buluşturan Panasonic Eco Solutions Türkiye, kendi sektöründe İran’daki ilk beş şirket arasında yer alıyor. Öncü kuruluş, müşterilerine sunacağı yeni ürün ve çözümleri ile birlikte global pazardaki konumunu her geçen gün daha da güçlendirerek yüzüncü yılını kutlayacağı 2018’de dünyanın lider markası olmayı hedefliyor.

Panasonic Eco Solutions Türkiye bu hedeflerinin bir yansıması olarak İran Distribütörü Tabnac Electric üst yönetiminden Abdullah Doroudian, Muhammed Doroudian, Muhammed Doroudian ve Hamid Jafari’nin ev sahipliğinde yaklaşık 250 kişinin katılımı ile Espinas Palace Oteli’nde önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. Programın açılış konuşmasını yapan Panasonic Eco Solutions Türkiye Genel Müdürü Nusret Kayhan Apaydın’ın İran pazarının önemini ifade eden konuşmasının ardından sahne alan AMEA Bölgesinden Sorumlu Satış Müdürü Oğuzhan Seferoğlu şirket tanıtımı ve mevcut ürün gamı hakkındaki bilgileri katılımcılarla paylaştı. Gecede ayrıca İran’ın ünlü şovmenlerinden Hassan Rivandi de sahne alarak konuklara eğlence dolu dakikalar yaşattı.