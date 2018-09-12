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PANASONIC Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Projesini İzmir'de Gerçekleştirdi

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında güneş enerjisinden yararlanabilme konusunda daha avantajlı konumda. Türkiye’nin güneş enerjisindeki bu yüksek potansiyelini kullanabilmek üzere çeşitli projeler birbiri ardına hayata geçiyor. Bunlardan sonuncusu ise teknoloji devi Panasonic ile Yılsan Yatırım Holding tarafından İzmir, Kiraz’da gerçekleştirildi. Yılsan Yatırım Holding’in enerji yatırımlarında en yeni yatırımı “Sakura GES Projesi” oldu. Sakura GES 11,7 MW ile dünyanın en büyük Panasonic HIT panel kullanılan projesi olma özelliğini de taşıyor.

PANASONIC Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Projesini İzmir'de Gerçekleştirdi

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında güneş enerjisinden yararlanabilme konusunda daha avantajlı konumda. Türkiye’nin güneş enerjisindeki bu yüksek potansiyelini kullanabilmek üzere çeşitli projeler birbiri ardına hayata geçiyor. Bunlardan sonuncusu ise teknoloji devi Panasonic ile Yılsan Yatırım Holding tarafından İzmir, Kiraz’da gerçekleştirildi. Yılsan Yatırım Holding’in enerji yatırımlarında en yeni yatırımı “Sakura GES Projesi” oldu. Sakura GES 11,7 MW ile dünyanın en büyük Panasonic HIT panel kullanılan projesi olma özelliğini de taşıyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:51
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PANASONIC Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Projesini İzmir'de Gerçekleştirdi

15 Milyon Euro’luk Dev Enerji Yatırımı

Güneş, saniyede dünyaya yaklaşık 170 milyon MW enerji gönderiyor. Birçok akademik ve bilimsel araştırmada; 1 saniyede gezegenimize gelen güneş enerjisinin, Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 1.700 katı civarında olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi Türkiye açısından büyük önem taşıyor. Yüksek verimli güneş modülü HIT’in mucidi Panasonic ve Yılsan Yatırım Holding iş birliğinde tamamlanan Sakura GES’de bu alandaki en önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor. Finansmanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından (TSKB) sağlanan 15 milyon Euro’luk bir yatırımla, 211 hektarlık bir alanda gerçekleştirildi. Lisanssız GES desteği kapsamında hayata geçirilen Sakura GES, dünyanın en büyük HIT güneş projesi olarak 11,7 MW enerji kapasitesi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacına büyük katkı sağlayacak. 

“Yenilenebilir Enerji Alanındaki Yatırımlarımız Devam Edecek”

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılsan Yatırım Holding Genel Müdürü Volkan Öztürk, “Türkiye’nin güneş enerjisi alanında potansiyeli çok yüksek. Dev Japon şirketi Panasonic, bu teknolojide lider ve öncü konumda. Biz de şirket olarak her yenilenebilir enerji yatırımımızda sektörün liderleriyle işbirliği geliştiriyoruz. Ülkemizin güneş enerjisi alanındaki konumuna uygun olarak Panasonic ile iş birliği içinde Sakura GES’i hayata geçirdik. Santrallerimizi doğa dostu bir şirket olarak gold standartlarında, hem bölge halkını hem de çevreyi de dikkate alarak tasarlıyoruz. Yenilenebilir Enerji alanında ülkemizi geleceğe taşımak için yatırımlarımız devam edecektir.” Şeklinde konuştu.  

“HIT modüllerimiz %27-32 oranında daha fazla enerji üretiyor”Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Tatsuya Kumazawa “Panasonic olarak, en verimli güneş modüllerinden birini ürettiğimiz için gurur duyuyoruz. Benzersiz panel teknolojimiz HIT, aynı birim alanı referans olarak alınarak geleneksel panel teknolojileriyle kıyaslandığında %27-32 oranında daha fazla enerji üretmektedir. Panellerimiz aynı zamanda -0.258%/C gelişmiş endüstri lideri ısı katsayısı özelliği taşımaktadır; bu, bağımsız denetim şirketinin son test sonuçlarını yansıtmaktadır. Bu sonuç, yüksek sıcaklıklarda bile panellerimizin en iyi performansta çalışmalarına olanak sağlar. Sakura GES, Panasonic olarak dünyadaki en büyük projelerimizden biridir. Böyle harika bir projeye imza attığımız için gurur duyuyoruz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini olabilecek en iyi şekilde kullanarak, pek çok başka önemli proje gerçekleştirmek istiyoruz,” şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 12.09.2018 18:53
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