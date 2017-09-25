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PANASONIC “Bizden Bize” Toplantısını yaptı, tam 100 ödül dağıttı…

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:53
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Anahtar ve priz sektörünün inovatif ve lider kuruluşu Panasonic Eco Solutions Türkiye, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Bizden Bize Paylaşım Toplantısı” kapsamında tüm çalışanlar ve ailelerinin katılımı ile muhteşem bir organizasyon düzenledi. Yaklaşık 1.300 kişinin katılımı ile gerçekleşen, sunuculuğunu ise Neslihan Maltepe’nin yaptığı programa, Yönetim Kurulu Başkanı Takaki Oguri, Genel Müdür Nusret Kayhan Apaydın, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, çalışanlar ve aileleri katıldı.

PANASONIC 'Bizden Bize” Toplantısını yaptı, tam 100 ödül dağıttı…


“Biz birlikte başaran, hedefleri için birlikte çalışan, dinamik ve örnek bir aileyiz.”

Polonezköy’de gerçekleştirilen organizasyonda Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin çalışanları ve ailelerinden oluşan 1.300 konuk, gurur verici bir birlikteliğe imza attı. Kutlamalar Genel Müdür Nusret Kayhan APAYDIN’ın açılış konuşması ile başladı. APAYDIN, konuşmasında “Sizlerle birlikte olduğumuz her bir toplantı, sürekli olarak vurguladığımız değerlerimizden olan çalışan odaklılığın adeta en net yansıması gibi. Biz birlikte başaran, birlikte sevinen ve hedefleri için birlikte çalışan dinamik, birbirine bağlı ve örnek bir aileyiz. Bugün, 100 çalışanımıza kıdem teşvik ödüllerini takdim edecek ve şirketimize sağladıkları katkı için onlara teşekkürlerimizi sunacağız. Bu arkadaşlarımızın yaşadığı gurura şahitlik edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, sizlerin değerli gayretleri ile şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması için hep birlikte kesintisiz bir dinamizm içerisinde olacağız.” dedi.

Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Takaki Oguri “VİKO’ya yaptığımız yatırımın üzerinden üç yıldan fazla bir süre geçmiş durumda ve dönüp baktığımızda siz değerli çalışanlarımızın da destekleri ile birçok alanda önemli mesafeler kat ettiğimizi görmekteyim. Öncelikle katkılarınız için hepinize en samimi duygularımla teşekkürlerimi sunarım. Panasonic için Türkiye oldukça büyük ve stratejik bir öneme sahip bulunmaktadır. Türkiye’deki üretimlerimizi daha da artırma ve global düzeyde pazar liderliğini elde etme hedefimiz bunun en açık kanıtıdır. Bu vesile ile bugün kıdem teşvik ödülüne layık görülen çalışanlarımızı ve ailelerini kutlar, hepinize harika bir gün dilerim.” şeklinde konuştu.
100 ödül sahibini buldu, çalışanlar birbirinden eğlenceli aktivitelerle coştu.

“Tanıma Takdir Ödüllendirme Sistemine” göre belirlenen ve “Kıdem Teşvik” kapsamında yer alan 100 ödül, Bizden Bize organizasyonunda sahiplerini buldu. Bu kapsamda 5, 10, 15, 20 ve 30. yılını dolduran çalışanlara, üst yöneticiler tarafından birer plaket takdim edildi, aileleri ile birlikte sahneye çıkan Panasonic Eco Solutions Türkiye çalışanlarının yaşadığı gurur ve mutluluk ise görülmeye değerdi. Ödül töreninin ardından gerçekleşen konserle devam eden organizasyonda, tüm konuklar gün boyu çeşitli animasyon ve aktiviteler eşliğinde doyasıya eğlendi.


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