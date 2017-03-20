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Pana Yapı’dan lansman öncesi son fırsat!

20 Mart 2017 Pazartesi 11:07
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Pana Yapı tarafından Fikirtepe’de hayata geçirilecek Brooklyn Dream projesinde lansman öncesi avantajlı fiyatlar için son fırsat günleri başladı. Seçkin mimarisinin yanında Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5, Metro ve Metrobüs güzergahlarının merkezinde yer alan Brooklyn Dream, 48 metrekare büyüklüğündeki 1+0’dan, 244 metrekarelik 4+1 dairelere kadar, farklı tipte alternatif yaşam alanları sunuyor.

Pana Yapı'dan lansman öncesi son fırsat!
Dönüşümün tüm hızıyla devam ettiği Fikirtepe’nin örnek projeleri arasında yer alan Brooklyn Dream, ev sahibi olmak isteyenlere cazip fiyatlar ve uygun ödeme koşulları sunuyor. Proje, sahip olduğu sosyal olanaklarının yanı sıra, seçkin markalara ev sahipliği yapacak mağazaları, kafeleri ve restoranları ile Fikirtepe’nin merkezinde konumlanıyor.

Farklı konut ihtiyaçlarına göre planlanmış 5 ayrı tipte yaşam alanı…
2 ayrı blokta toplam 650 üniteden oluşan Brooklyn Deam içerisinde 1+0- 48m2, 1+1- 61-68 m2, 2+1-  94-115 m2, 3+1 - 150m2, ve 4+1 228-244m2 daireler bulunuyor.

Prestij Caddesi’nin En Prestijli ve En İyi Projesi...
Brooklyn Dream, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Plan’ında Prestij Caddesi olarak tasarlanan, 9.000 m2 lik çarşı alanında 60 adet mağaza yer almakta, dünyaca ünlü tekstil, ev dekorasyon, telekomünikasyon, teknoloji, aksesuar, otomotiv markalarının showroom ve mağazalarının yer aldığı caddenin tam orta noktasında yükseliyor.
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