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Pakistan Milli Meclisi Başkanı Sadık Mecliste

27 Mart 2017 Pazartesi 16:01
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Sadık, TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanarak zarar gören alanlarını gezdi

Pakistan Milli Meclisi Başkanı Sadık Mecliste
TBMM (AA) - Pakistan Milli Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık, TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanarak zarar gören alanlarını gezdi.

TBMM Genel Kurulunu gezen Sadık ve beraberindeki heyete, TBMM Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti. Sadık ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanarak zarar gören alanda incelemede bulundu.

Sadık ve beraberindekilerin Meclisten ayrılması sonrasında Kahraman, bir süre basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kahraman, daha önce yıkımı gerçekleştirilen eski halkla ilişkiler binasının projelendirme faaliyetleriyle alakalı gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Yapılacak inşaatın bir bölümünde lokanta, bir başka bölümünde eski parlamenterler için lokal yapılmasının planlama dahilinde olduğunu ifade eden Kahraman, "Nereye ne yapılacağı projelendirme safhasında belli olacak. Bu çalışmalar devam ediyor." dedi.

- "Biz kitap dostuyuz, kitapsızlardan değiliz"

Bir basın mensubunun kütüphanenin yerine lokanta yapılacağının söylentiler arasında yer aldığını belirtmesi üzerine Kahraman, "Söz konusu kütüphane yeterli değil yer lazım. Dünya parlamentolarında kütüphaneler harikadır. Oraya 7 yıldızlı bir kütüphane, 7 yıldızlı da bir lokanta yapılacak. Biz kitap dostuyuz, kitapsızlardan değiliz." yanıtını verdi.

Kahraman, İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen "hayır" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterildiği pankarta ilişkin ise "Hepiniz gibi aynı duygudayım." ifadesini kullandı.

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