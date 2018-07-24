PAGÇEV’den sıfır atık projesi’ne destek

Türkiye’nin ambalaj atıkları konusunda yetkilendirilmiş kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren PAGÇEV (PAGEV Geri Dönüşüm İşletmesi), atık yönetimi çerçevesinde ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar gerçekleştiriyor. Geri dönüşüm noktasında bir ekol olan PAGÇEV, son olarak Çankaya Belediyesi ve Alkın Kâğıtçılık iş birliği ile ambalaj atıklarının geri kazandırılması noktasında kamuoyu bilinçlendirme çalışmasını hayata geçirdi.

Proje kapsamında 25 kişilik bir ekip Ankara’nın Dodurga ve Yaşamkent Mahallerini dolaşarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile atık yönetimi ve geri dönüşümün önemini anlattı. Etkinlik süresince; toplam 26 bin 890 kişilik nüfusa sahip iki mahallede 12 bin 130 konut, 834 iş yeri ve 4 adet okulun kapıları tek tek çalınarak Sıfır Atık Projesi ile ilgili detaylar anlatıldı.

913 bin 715 kişilik nüfusa sahip olan Çankaya Belediyesi, her yıl Ambalaj Atıkları, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Pillerden oluşan 482 bin tonluk atık topluyor. Çankaya Belediyesi’ne bağlı iki mahallede başlayan ambalaj atıklarının geri kazandırılması noktasında kamuoyu bilinçlendirme çalışmasının diğer mahallelerde de devam etmesi hedefleniyor.

Ambalajdan kâğıda, camdan metal ürünlere kadar birçok ürünü geri dönüştürerek hem çevreyi koruyup hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz şunları söyledi: “Çevre kirliliğinde insan etkisi yadsınamaz bir gerçek. Sorunun çözümü noktasında ise atıklar ve geri dönüşüm hakkında kamuoyunda gerekli bilinci oluşturmak şart. Sayın Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” bu noktada büyük önem taşıyor. PAGÇEV olarak Sıfır Atık Projesi’nin destekçileri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar ambalaj atık oranının azaltılması, atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için pek çok proje hayata geçirdik. Son olarak Çankaya Belediyesi ve Alkın Kâğıtçılık iş birliği ile ambalaj atıklarının geri kazandırılması noktasında kamuoyu bilinçlendirme çalışmasını hayata geçirdik. Proje kapsamında 25 kişilik uzman ekibimiz Ankara’nın Dodurga ve Yaşamkent Mahalleri’nde bulanan ev, iş yeri ve okulların kapılarını tek tek çalarak Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm ile ilgili bilgileri paylaştı. Bu tarz etkinliklerinin çok daha geniş alanda ve sürekli olarak yapılması gerektiği inancındayız.”

PAGÇEV olarak çevre odaklı her türlü etkinliğin destekçisi olduklarını söyleyen Yağmur Cengiz, geri dönüşüm bilincinin yaratılması ve kaynağında ayrıştırmanın yaygınlaştırılması noktasındaki projelere katkılarının artarak süreceğini belirtti.