KRALIN DAMADINA ALTIN İŞLEMELİ ULTRA LÜKS VIP LİMUZİN MİNÜBÜSLER TÜRKİYE’DEN

Suudi Arabistan Kralı'nın damadına 14 adet ultra lüks, altın işlemeli VIP limuzin minibüs Türkiye’den. VIP araç tasarımında sektörün açık ara pazar lideri ve öncüsü olan Ertex Otomotiv, son olarak Suudi Arabistan Kralı’nın damadına 14 adet ultra lüks, altın işlemeli VIP limuzin minibüs tasarladı. Araçların her birinin yapımı ortalama 2 ay sürerken, araç başı maliyetin ise ortalama 180 bin Euro olduğu açıklandı.Lüksün sınırlarını zorlayan VIP limuzin minibüslerde dikkat çeken detayların başında ise altın işlemeler ile birlikte ev ve ofis konforunu aratmayan özellikler geliyor. Araçlar içindeki altın işlemelerde kullanılan saf altın ipliklerin, Suudi Arabistan’dan özel olarak getirildiği kaydedildi.

30 yıl önce dünyanın ilk VIP minibüsünü tasarlayarak otomotiv sektöründe VIP araç tasarımına öncülük eden Ertex Otomotiv, tasarımları ile tüm dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Avrupa'da başta Fransa, Almanya, Hollanda olmak üzere tüm AB ülkelerinden; Asya ve Orta Doğu'da ise ağırlıklı olarak Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’a hizmet veren Ertex, son olarak Suudi Arabistan Kralı’nın damadına 14 adet süper lüks ve altın işlemeli VIP araç tasarladı.

Özel İstek Üzerine Altın işlemeli VIP Limuzin

Dünyada başka bir eşi ve benzeri olmayan süper lüks VIP el yapımı limuzin minibüslerin tasarımı hakkında bilgi veren Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Öncülük ettiğimiz bu sektörde yüzde 100 yerli, el yapımı tasarımlarımızla kısa sürede ‘dünya markası’ haline geldik. Son olarak Suudi Arabistan Kralı’nın damadına 14 adet altın işlemeli süper lüks VIP araç tasarladık. 180 bin Euro değerindeki araçlarımızın her birinin yapımı ortalama 2 ay sürdü. Araç içindeki özel işlemeler için kullanılan altın iplikler, Suudi Arabistan’dan özel olarak getirildi.” dedi.

Ev Konforunda VIP Limuzin Minibüs

Ultra lüks, altın işlemeli VIP limuzin minibüslerin özellikleri hakkında bilgi veren Salih Malkoç, “Araçların içerisinde mutfaktan, tuvalet ve lavaboya, masaj yapan ve özel iklimlendirme seçeneği ile ayak dinlendirme özelliklerine sahip koltuklara, özel çalışma alanlarına, yüksek kaliteli ses sisteminden, çay-kahve makinelerine, buzdolabı, mücevherlik, çelik kasa, tablet, televizyon ve özel ışıklandırma sistemine kadar birçok donanım bulunuyor. Olası tüm ihtiyaçları gözeterek tasarladığımız araçlar, ev ve ofis konforunun tüm özellerini barındırıyor. Bu araçların dünyada tasarım ve sahip olduğu özellikler açısından başka bir eşi ve benzeri yok. “ açıklamasında bulundu.

Ortadoğu Bizim Tasarım Limuzinlerimize Biniyor

Halihazırda Orta Doğu ülkelerinin daha çok limuzin modellerine talip olduğunu kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç şöyle devam etti: “Limuzin modeli, Ertex Otomotiv’in dünyada ilk defa minibüsleri uzatıp, VIP limuzin haline getirdiği halidir. Limuzin modelinde araç uzatılarak daha geniş ve konforlu kullanım alanı sağlıyoruz. Avrupa ülkelerindeki müşterilerimiz ise daha çok Business Edition modelimize ilgi gösteriyor. Bu modelde keskin hatlar bulunmuyor. Tamamen Ertex Otomotiv’in tasarladığı, sade görünümlü ve fonksiyonel özelliklere sahip bir araç sınıfı. Ertex olarak biz, tasarımı, 'Geleneğin ve teknolojinin birlikteliği, ultra-lüks ambiyans ve ideal ofis ortamının kaynaşması' olarak tanımlıyoruz.”